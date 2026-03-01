Γρηγορίου: «Δεν ξέρω αν θα παίρναμε άλλο αποτέλεσμα, ας το διεκδικούσαμε όμως»

Οnsports Team

Οι δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου κατά την καθιερωμένη σνέντευξη τύπου μετά το τέλος του αγώνα στη Λεωφόρο

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 του Άρη στη Λεωφόρο, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να έχει παράπονα από τη διαιτησία μετά το τέλος του αγώνα.

Όλα όσα ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός:

«Ηρθαμε να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που προερχόταν από πρόκριση. Συγχαρητήρια κιόλας…

Θέλαμε να πάμε το ματς σε ένα δικό μας τέμπο, να γίνουμε δημιουργικοί, να ανεβάσουμε τις γραμμές μας. Προφανώς δεν είναι εύκολο να τα περάσουμε όλα αυτά σε λίγες μέρες. Δεχθήκαμε ένα… κρύο γκολ, είχαμε την ευκαιρία με το δοκάρι αλλά δεν ισοφαρίσαμε»

Για τη διαιτησία: «Δεν μιλάω σχεδόν ποτέ για τη διαιτησία, αλλά το τρίτο γκολ του ΠΑΟ και το πέναλτι στον Αλφαρέλα αποτελούν αλλοίωση αποτελέσματος. Η δική μου δουλειά είναι να μεταδώσω στα παιδιά τη νοοτροπία που πρέπει να έχει ο Άρης. Και το προσπάθησαν σήμερα. Να έχουμε την κατοχή της μπάλας, να δημιουργήσουμε και να επιστρέψουμε στις νίκες. Αυτό είναι το ζητούμενο για εμάς. Είναι δύσκολο αλλά το οφείλουμε στην ιστορία και τη φανέλα της ομάδας στα ματς που απομένουν.

Στο δικό μας γκολ, το VAR φώναξε τον διαιτητή. Στις δύο επόμενες φάσεις, όμως, πώς παίρνει πάνω το το VAR τις αποφάσεις; Του Αθανασιάδη είναι στη μικρή περιοχη. Πολύ περισσότερο του Αλφαρέλα που είναι ο ορισμός του πέναλτι. Δεν ξέρω αν θα παίρναμε άλλο αποτέλεσμα. Ας το διεκδικούσαμε όμως. Δεν κλήθηκε ο διαιτητής στο VAR. Έχω καιρό σε τέτοιες φάσεις να το δω αυτό».

Για την κατάσταση του Άρη: «Πήγαμε σε δύο αναγκαστικές αλλαγές με Μεντίλ και Φαντιγκά. Να δούμε τι συμβαίνει κυρίως με τον δεύτερο. Ο Σούντμπεργκ έκανε μόνο μία προπόνηση επειδή γέννησε η γυναίκα του. Επαιξε και αρκετά καλά… Από την προηγούμενη κατάσταση υπάρχουν προβλήματα. Δεν είμαστε όπως έπρεπε. Αυτό διορθώνεται μόνο με δουλειά. Να μπορέσουμε αυτά τα παιδιά να τους αλλάξουμε το status που είχαν στο μυαλό τους μέχρι τώρα. Να τους αλλάξουμε τη νοοτροπία. Να γίνουμε πιο επιθετικοί. Να ανεβάσουμε τις εντάσεις μας. Δεν υπάρχουν μαγικά».