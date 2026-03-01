Volley League: Με ανατροπή ο Παναθηναϊκός παρέμεινε στην κορυφή

Οnsports Team

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-2 σετ του Πανιωνίου στην 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Volley League ανδρών στο κλειστό του Μετς.

Έπαιξε με τη φωτιά ο Παναθηναϊκός, αλλά γύρισε από το 0-2 σε ματς θρίλερ απέναντι στον Πανιώνιο και με τους δύο πόντους της νίκης, κράτησε την πρωτιά και θέλει μια καθαρή νίκη επί της Καλαμάτας για να «κλειδώσει» το απόλυτο πλεονέκτημα στα πλέι οφ.

Πολυτιμότερος του αγώνα αναδείχθηκε ο Πάτρικ Γκάσμαν 23 (14/22 επ., 2 άσσοι, 7 μπλοκ).

Η εξέλιξη του αγώνα

Μαζί πήγαιναν οι δυο ομάδες στο πρώτο σετ με τον Πανιώνιο να παίρνει διαφορά 1-2 πόντων και τον Παναθηναϊκό να τη σβήνει. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 17-20 αλλά οι πράσινοι αντέδρασαν και ισοφάρισαν σε 20-20. Ο Πανιώνιος έφτασε πρώτος στο set ball (22-24) και παρόλο που ο ΠΑΟ έσβησε το πρώτο, οι φιλοξενούμνεοι έκαναν το 0-1 στα σετ με 23-25.

Παρόμοια κύλησε και το δεύτερο σετ μέχρι το 9-11, όταν ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 11-11 και πέρασε μπροστά με 15-12. Με σερί 0-5 ο Πανιώνιος πήρε ξανά το προβάδισμα (15-17), όμως και πάλι οι πράσινοι είχαν την απάντηση για το 18-18. Σε κρίσιμο σημείο λάθη στο σερβίς κόστισαν το τριφύλλι και οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 21-23 και έφτασαν πρώτοι στο set ball (22-24). Ο Πανιώνιος έκανε το 0-2 στα σετ με 22-25.

Μαζί πήγαιναν οι δυο ομάδες και στο τρίτο σετ. Ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά στο σκορ με +2 (18-16) αλλά οι φιλοξενούμενοι απάντησαν για το 20-20. Οι πράσινοι με σερί 4-0 έφτασαν πρώτοι στο set ball (24-20) και μείωσαν σε 1-2 σετ με 25-21.

Στο τέταρτο σετ το τριφύλλι μπήκε δυνατά από την αρχή και έχτισε διαφορά 6 πόντων (12-6). Η διαφορά έφτασε και στο +10 (19-19). Με 25-13 ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 2-2 σετ και έστειλε το ματς στο τάι μπρέικ.

Στο τελευταίο σετ ο Πανιώνιος ξεκίνησε καλύτερα και προηγήθηκε με 4-6 αλλά οι πράσινοι με δύο άσσους του Νίλσεν ισοφάρισαν (6-6). Οι φιλοξενούμενοι πήραν ξανά προβάδισμα με 8-10 όμως και πάλι το τριφύλλι έφερε στα ίσα το σκορ (11-11). Με δύο μπλοκ, πρώτα του Γκάσμαν και στη συνέχεια του Γιάντσουκ ο ΠΑΟ έφτασε στο match ball (14-12). Ο Βουλκίδης έγραψε το 15-12 με άσσο.

Τα σετ: 3-2 (23-25, 22-25, 25-21, 25-13, 15-12) σε 131′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 23 (14/22 επ., 2 άσσοι, 7 μπλοκ), Γιάντσουκ 17 (15/27 επ., 2 μπλοκ, 54% υπ. – 31% άριστες), Νίλσεν 28 (23/36 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 12 (7/12 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Σπίριτο, Πρωτοψάλτης 11 (10/20 επ., 1 μπλοκ, 59% υπ. – 24% άριστες) / Κοντοστάθης (λ, 58% υπ. – 33% άριστες), Κασαμπαλής 2 (1/1 επ., 1 άσσος).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 26 (19/36 επ., 4 άσσοι, 3 μπλοκ), Τίελ 1 (1 μπλοκ), Κάτιτς 13 (11/24 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 41% υπ. – 7% άριστες), Μπαρμπούνης 13 (13/27 επ., 43% υπ. – 21% άριστες), Δανιήλ 5 (3/9 επ., 2 μπλοκ), Μπάσης 5 (1/3 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ) / Γκούζντα (λ, 59% υπ. – 27% άριστες), Δρογκάρης, Χατζηνικολάου, Αντράντε.

Δημήτρης Ανδρεόπουλος: «Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για εμάς και αυτό φάνηκε. Αντιμετωπίσαμε τη σταθερότητα του Πανιωνίου και καταφέραμε στο τέλος να γυρίσουμε το ματς και να πάρουμε μια σημαντική νίκη. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα για την αντίδραση που βγάλαμε κόντρα στις αναποδιές που είχαμε στο ματς. Τελικά οι αθλητές μου έδειξαν την αξία τους και βγήκαμε νικητές»

Πάτρικ Γκάσμαν: «Πετύχαμε μια πολύτιμη νίκη αν και δυσκολευτήκαμε αρκετά σήμερα κόντρα στον αντίπαλο μας. Βγάλαμε αντίδραση και σίγουρα μετράει αυτό και στην ψυχολογία μας αλλά και στους βαθμούς».