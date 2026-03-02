Η AFC ανέβαλε αγώνες των ασιατικών κυπέλλων στην Μέση Ανατολή

Onsports Team

Η Ασιατική Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία (AFC) ανακοίνωσε την αναβολή όλων των αγώνων του ασιατικού κυπέλλου που ήταν προγραμματισμένοι για τις επόμενες ημέρες στην Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Champions League, λόγω των αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Μεταξύ των αναμετρήσεων που αναβλήθηκαν είναι και σημαντικός αγώνας του Champions League μεταξύ της σαουδαραβικής Αλ Αχλί και της καταριανής Αλ Ντουχαϊλ, για την «φάση των 16».

Η απόφαση για την αναβολή των αγώνων επηρεάζει τις τρεις κύριες διοργανώσεις συλλόγων της AFC και συγκεκριμένα το Elite Champions League, το Champions League 2 και το Challenge League.

«Λόγω της εξελισσόμενης κατάστασης στην Μέση Ανατολή, οι αγώνες στην Δυτική περιοχή, που αρχικά είχαν προγραμματισθεί για τις 2 και 3 Μαρτίου 2026, θα αναβληθούν τώρα», ανέφερε η AFC σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Κουάλα Λουμπούρ. Άλλοι αγώνες για τους «16» του Champions League, όπως η αναμέτρηση μεταξύ της Σαμπάμπ Αλ Αχλί από το Ντουμπάι και της Τράκτορ του Ιράν, και ο αγώνας της Αλ Ουάχντα του Άμπου Ντάμπι εναντίον της Αλ Ιτιχάντ, δεν θα γίνουν στις προκαθορισμένες ημερομηνίες.

Σημειώνεται, ότι οι αγώνες που θα διεξαχθούν σε άλλα μέρη της Ασίας θα γίνουν κανονικά.