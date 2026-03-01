Βλαχοδήμος: «Η Σεβίλλη ήταν δώρο, η Νιουκάστλ αποφασίζει»

Onsports Team

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, παραχώρησε συνέντευξη στην ιστοσελίδα «ABC» και αναφέρθηκε τόσο στην εμπειρία του από την LaLiga, όπου αγωνίζεται με την Σεβίλλη του Ματίας Αλμέϊδα, όσο και στο μέλλον του, τονίζοντας ότι όλα εξαρτώνται από τις... διαθέσεις των διοικούντων την Νιουκάστλ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος στην Σεβίλλη. Είναι ξεκάθαρο ότι απολαμβάνω κάθε παιχνίδι με αυτήν την ομάδα. Προσπαθώ να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό καθημερινά και αυτό με γεμίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Ελληνας διεθνής τερματοφύλακας και πρόσθεσε:

«Από την πρώτη ημέρα αυτή η εμπειρία ήταν ένα δώρο για εμένα. Ήθελα απλώς να ξαναπαίξω και να βοηθήσω όσο μπορώ. Αυτό το μέρος είναι ακριβώς όπως το φανταζόμουν. Η αλήθεια είναι πως έχω συμβόλαιο με την Νιουκάστλ και εκείνοι αποφασίζουν. Δεν ξέρω τι θα γίνει το καλοκαίρι. Δεν γνωρίζω ποια είναι τα σχέδιά τους. Θα δούμε τι θα συμβεί».