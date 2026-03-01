Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Βλαχοδήμος: «Η Σεβίλλη ήταν δώρο, η Νιουκάστλ αποφασίζει»
Onsports Team 01 Μαρτίου 2026, 23:14
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βλαχοδήμος: «Η Σεβίλλη ήταν δώρο, η Νιουκάστλ αποφασίζει»

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, παραχώρησε συνέντευξη στην ιστοσελίδα «ABC» και αναφέρθηκε τόσο στην εμπειρία του από την LaLiga, όπου αγωνίζεται με την Σεβίλλη του Ματίας Αλμέϊδα, όσο και στο μέλλον του, τονίζοντας ότι όλα εξαρτώνται από τις... διαθέσεις των διοικούντων την Νιουκάστλ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος στην Σεβίλλη. Είναι ξεκάθαρο ότι απολαμβάνω κάθε παιχνίδι με αυτήν την ομάδα. Προσπαθώ να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό καθημερινά και αυτό με γεμίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Ελληνας διεθνής τερματοφύλακας και πρόσθεσε:

«Από την πρώτη ημέρα αυτή η εμπειρία ήταν ένα δώρο για εμένα. Ήθελα απλώς να ξαναπαίξω και να βοηθήσω όσο μπορώ. Αυτό το μέρος είναι ακριβώς όπως το φανταζόμουν. Η αλήθεια είναι πως έχω συμβόλαιο με την Νιουκάστλ και εκείνοι αποφασίζουν. Δεν ξέρω τι θα γίνει το καλοκαίρι. Δεν γνωρίζω ποια είναι τα σχέδιά τους. Θα δούμε τι θα συμβεί».



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η AFC ανέβαλε αγώνες των ασιατικών κυπέλλων στην Μέση Ανατολή
2 ώρες πριν Η AFC ανέβαλε αγώνες των ασιατικών κυπέλλων στην Μέση Ανατολή
ΣΠΟΡ
Volley League: Με ανατροπή ο Παναθηναϊκός παρέμεινε στην κορυφή
2 ώρες πριν Volley League: Με ανατροπή ο Παναθηναϊκός παρέμεινε στην κορυφή
ΣΠΟΡ
Τραγωδία στο Ιράν: Νεκρές 20 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ μετά από πυραυλική επίθεση
3 ώρες πριν Τραγωδία στο Ιράν: Νεκρές 20 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ μετά από πυραυλική επίθεση
SUPER LEAGUE
Γρηγορίου: «Δεν ξέρω αν θα παίρναμε άλλο αποτέλεσμα, ας το διεκδικούσαμε όμως»
3 ώρες πριν Γρηγορίου: «Δεν ξέρω αν θα παίρναμε άλλο αποτέλεσμα, ας το διεκδικούσαμε όμως»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved