ΑΕΚ: «Δεν τα παρατάμε ποτέ, πάντα ενωμένοι» - Το μήνυμα του Στρακόσα μετά την ισοπαλία στον Βόλο
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 02 Μαρτίου 2026, 09:51
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: «Δεν τα παρατάμε ποτέ, πάντα ενωμένοι» - Το μήνυμα του Στρακόσα μετά την ισοπαλία στον Βόλο

Ο Θωμάς Στρακόσα έστειλε το δικό του μήνυμα, μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ στον Βόλο, στην αναμέτρηση για την 23η αγωνιστική της Super League.

Η ΑΕΚ βρέθηκε μια… ανάσα από ήττα – σοκ από τον Βόλο στο «κιτρινόμαυρο» Πανθεσσαλικό, αλλά η γκολάρα του Ρέλβας έσωσε τον βαθμό (2-2).

Οι «κιτρινόμαυροι» παραμένουν στην κορυφή, έχοντας, πλέον, συγκάτοικο τον Ολυμπιακό.

Λίγες ώρες μετά την απώλεια των δύο βαθμών, ο Θωμάς Στρακόσα έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας, ενόψει της συνέχειας. Ο Αλβανός τερματοφύλακας ανέβασε μια φωτογραφία, όπου όλη η ομάδα είναι μια αγκαλιά, γράφοντας: «Δεν τα παρατάμε ποτέ. Πάντα ενωμένοι».

Δείτε το ποστ του Θωμά Στρακόσα:

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


