Προπονητής νέων Μονακό: «Μας είπε τελείωσε, γίνεται βομβαρδισμός»

Οnsports Τeam

Ο τεχνικός της ομάδας του Μόντε Κάρλο μίλησε για τη στιγμή που διακόπηκε η αναμέτρηση της ομάδας νέων κόντρα στον Άρη, με το που ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί στο Ντουμπάι.

Ο προπονητής Νέων της Μονακό, Μίκαελ Πιβόντ μίλησε για τις πρώτες στιγμές μετά τα χτυπήματα στο Ντουμπάι από το Ιράν σημειώνοντας πως τους είπαν να κρυφτούν και να μην πλησιάζουν στα παράθυρα.

Οι στιγμές που έζησαν οι άνθρωποι των ομάδων του Άρη και της Μονακό θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένες στα μυαλά όλων. Την ώρα του αγώνα στο Ντουμπάι, ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί με τον πανικό να είναι διάχυτος σε όλους.

Ο προπονητής Νέων της Μονακό, Μίκαελ Πιβόντ μίλησε σε μέσο της πατρίδας του για τις πρώτες στιγμές, δίνοντας σοκαριστικές περιγραφές.

«Μας είπαν: "Τελείωσε. Γίνεται βομβαρδισμός — πηγαίνετε στα αποδυτήρια, κρυφτείτε και μην πλησιάζετε τα παράθυρα". Ακούσαμε τις εκρήξεις. Ήταν πολύ δυνατές. Υπήρξε μια σύντομη στιγμή πανικού.

Μόλις άνοιξα την πόρτα, ένας αμερικανικός πύραυλος εξουδετέρωσε μια κεφαλή στον αέρα. Τα παιδιά ήταν πίσω μου και έγινε έκρηξη στον ουρανό. Είπα: "Ουάου!". Από εκείνη τη στιγμή τα πράγματα άρχισαν να γίνονται πραγματικά έντονα».