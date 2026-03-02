Ομάδες

Βόλος: «Σε άλλα παιχνίδια αδικήθηκε η ΑΕΚ, αλλά χθες εμείς αδικηθήκαμε κατάφωρα»
Οnsports Τeam 02 Μαρτίου 2026, 11:09
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Βόλος: «Σε άλλα παιχνίδια αδικήθηκε η ΑΕΚ, αλλά χθες εμείς αδικηθήκαμε κατάφωρα»

Νέα ανακοίνωση από πλευράς Βόλου για τη χθεσινή αναμέτρηση με την ΑΕΚ με τους νικητές να αφήνουν ξεκάθαρες αιχμές για τη διαιτηρία του Τσιμεντερίδη. 

Νέα ανακοίνωση από τους Θεσσαλούς, τονίζοντας ότι ο Βόλος άξιζε να κερδίσει και ήταν εκείνος που αδικήθηκε στο χθεσινό παιχνίδι, παρά τις φωνές της ΑΕΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

Η ΠΑΕ Βόλος  εκφράζει τις ευχαριστίες της προς την Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας και την Εταιρία Security για τον αποτελεσματικό τρόπο που χειρίστηκαν την προσέλευση, την παραμονή και την αποχώρηση του μεγάλο πλήθους των φιλάθλων στον αγώνα της Κυριακής με την ΑΕΚ. Ένα μεγάλο μπράβο ανήκει και στην μεγάλη πλειοψηφία των φιλάθλων της ΑΕΚ για την άψογη συμπεριφορά τους. Δυστυχώς υπήρξε και μια μικρή μειοψηφία που κατέστρεψε καθίσματα, χώρους υγιεινής, αλλά αυτά δεν χαλούν τη συνολική εικόνα. Ένα μπράβο σε όλους.

Σε ό,τι αφορά τις διαμαρτυρίες του, κατά τα άλλα συμπαθούς, προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς μπορεί πράγματι σε άλλα παιχνίδια η ομάδα του να έχει αδικηθεί, αλλά στο μεταξύ μας χθεσινό αγώνα αν μία ομάδα έπρεπε να νικήσει αυτή ήταν ο Βόλος που αδικήθηκε κατάφωρα.

 



