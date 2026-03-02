Παναθηναϊκός: Ο μήνας που δείχνει το μέλλον του!

Οnsports Τeam

Μέσα σε έναν μήνα η ομάδα του «τριφυλλιού» έδωσε 9 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και έβγαλε αήττητη τις υποχρεώσεις της στη Super League, πήρε μια τεράστια πρόκριση στους «16» του Europa League κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν και απογοήτευσε στο Κύπελλο απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Αν εξαιρέσουμε τις δύο πολύ κακές εμφανίσεις του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ, για το Κύπελλο Ελλάδας, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έβγαλε με εντυπωσιακό τρόπο έναν απίστευτα απαιτητικό μήνα και έδειξε ότι πλέον κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει στο αγωνιστικό προφίλ των «πράσινων».

Ο Ράφα Μπενίτεθ, που δικαίως δέχθηκε έντονη κριτική για τις αποφάσεις του από παιχνίδια σε παιχνίδι, δείχνει να έχει κατασταλάξει σε μια συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα, βάσει των υλικών που έχει στα χέρια του και τα αποτελέσματα όχι μόνο τον δικαιώνουν αλλά του δείχνουν και τον δρόμο για τη συνέχεια.

Ο Παναθηναϊκός με την φετινή πολύ κακή του πορεία έχει χάσει κάθε ελπίδα για το πρωτάθλημα, έχει αποκλειστεί από το Κύπελλο και «μάχεται» για την 4η θέση με τον Λεβαδειακό, ενώ είναι αποφασισμένος να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στην Ευρώπη. Και παρά την κάκιστη φετινή σεζόν, ο τελευταίος μήνας της ομάδας δίνει πολλούς λόγους στους «πράσινους» και στον κόσμο τους να είναι αισιόδοξοι.

Τον τελευταίο ένα μήνα, από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 1η Μαρτίου, ο Παναθηναϊκός έδωσε 9 άκρως απαιτητικά παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Πέντε για το ελληνικό πρωτάθλημα, 2 για το Κύπελλο και για 2 για το Europa League. Αποτέλεσμα; 4 νίκες και 1 ισοπαλία στη Stoiximan Super League, 2 ήττες από τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο και 2 ισοπαλίες που ισοδυναμούν με μία τεράστια πρόκριση με τη Βικτόρια Πλζεν για την Ευρώπη.

Ο Ισπανός τεχνικός μέσα από αυτά τα παιχνίδια απέδειξε στην πράξη πως η δουλειά του έχει αρχίσει να βγαίνει στο χορτάρι, πως η νοοτροπία της ομάδας έχει αρχίσει να αλλάζει με τον Παναθηναϊκό να έχει ξεκινήσει να νικάει και πάλι από… συνήθεια, ενώ την ίδια στιγμή έχει ξεκινήσει να βγάζει… άσους από το μανίκι του. Ο Ανδρέας Τεττέη είναι εξαιρετικός, ο Βίνσεντ Ταμπόρδα έχει πάρει τις ευκαιρίες από τα μαλλιά, ο Ίνγκασον έχει αναγεννηθεί, ενώ οι μικροί Κάτρης και Κοντούρης βγάζουν… μάτια.

Ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι έχει βάσεις και υλικό να «χτίσει» για να μπορέσει να κερδίσει κάτι από τη φετινή σεζόν και πάνω σε αυτό να πατήσει για το μέλλον.

Τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού τον τελευταίο μήνα:

Πρωτάθλημα 01/02/2026 Παναθηναϊκός-Κηφισιά 3-0

Κύπελο 04/02/2026 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 0-1

Πρωτάθλημα 08/02/2026 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 0-1

Κύπελλο 11/02/2026 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0

Πρωτάθλημα 15/02/2026 Παναθηναϊκός-ΑΕΛ 1-1

Europa League 19/02/2026 Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν 2-2

Πρωτάθλημα 22/02/2026 ΟΦΗ-Παναθηναϊκός 0-2

Europa League 26/02/2026 Βικτόρια Πλζεν-Παναθηναϊκός 1-1

Πρωτάθλημα 01/03/2026 Παναθηναϊκός-Άρης 3-1