Τέλος και επίσημα ο Μέικον από το Μαρούσι

Οnsports Τeam

Η ομάδα των βορείων προαστίων ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Ντάριλ Μέικον.

Παρελθόν αποτελεί από το Μαρούσι ο Ντάριλ Μέικον, κάτι που ήταν αναμενόμενο μετά την απόκτηση του Τζόρνταν Ουόκερ.

«H KAE ΜΑΡΟΥΣΙ Chery ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον αθλητή Daryl Macon. Τον ευχαριστεί για την προσφορά του και του εύχεται “καλή συνέχεια” στην ζωή και την καριέρα του», αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση του Αμαρουσίου.

Σε 18 αναμετρήσεις της Stoiximan GBL ο Μέικον μέτρησε κατά μέσο όρο 12.8 πόντους, 5.2 ασίστ και 2.6 ριμπάουντ και όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει στην Ιταλία την καριέρα του για λογαριασμό της Ντινάμο Σάσαρι.