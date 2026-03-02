Ομάδες

Μακάμπι: «Η ομάδα θα συγκεντρωθεί ξανά στο Βελιγράδι»
Οnsports Τeam 02 Μαρτίου 2026, 12:10
EUROLEAGUE / Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μακάμπι: «Η ομάδα θα συγκεντρωθεί ξανά στο Βελιγράδι»

Η Μακάμπι εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα αναφορικά με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Μετά τα όσα συμβαίνουν από το Σάββατο το πρωί και την εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί ανάμεσα σε Ισράηλ και Ιράν η Μακάμπι Τελ Αβίβ εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις της ομάδας. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

Μετά τον αγώνα με τη Μονακό, 5 παίκτες της Μακάμπι εντάχθηκαν στην εθνική ομάδα: οι Ρόμαν Σόρκιν, Ταμίρ Μπλατ και Γκουρ Λαβί (Ισραήλ), Μάρσιο Σάντος (Βραζιλία) και Τζέιλεν Χορντ (Γαλλία). Στους υπόλοιπους παίκτες δόθηκε άδεια λόγω της διακοπής των διεθνών αγώνων μέχρι σήμερα.

Η ομάδα θα συγκεντρωθεί ξανά στο Βελιγράδι για να συνεχίσει τις προπονήσεις λόγω της κατάστασης ασφαλείας.
 
Μόλις υπάρξει επίσημη ενημέρωση από την Ευρωλίγκα σχετικά με το ντέρμπι της Πέμπτης, θα ανακοινώσουμε»


