Μεταγραφές: Ο Ολυμπιακός έχει βάλει στο στόχαστρο του τον Ενσίμπα, σύμφωνα με τους Αφρικανούς
Οnsports Τeam 02 Μαρτίου 2026, 12:27
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Μεταγραφές: Ο Ολυμπιακός έχει βάλει στο στόχαστρο του τον Ενσίμπα, σύμφωνα με τους Αφρικανούς

Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Στίβεν Ενσίμπα της Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αφρική.

Οι «ερυθρόλευκοι» φαίνεται ότι βρίσκεται σε αναζήτηση επιθετικού για τη νέα σεζόν. Όπως αναφέρει το AfricaFoot, ένας από τους υποψήφιους είναι ο 29χρονος Γάλλος, για τον οποίο η ρουμάνικη ομάδα έχει θέσει τιμή πώλησης στα 2.000.000 ευρώ.

Η Κραϊόβα απέκτησε τον Ενσίμπα τον Ιούλιο του 2025 με ελεύθερη μεταγραφή από την Ομπανιέ κι έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Σύμφωνα με το  Tranfermakt, η αξία του αυτή τη στιγμή ανέρχεται στα 800.000 ευρώ.

Με τη φανέλα της ρουμάνικης ομάδας έχει αγωνιστεί σε 34 παιχνίδια, με απολογισμό 12 γκολ και τέσσερις ασίστ.



