Αστέρας AKTOR: Τελειώνει ο Ράσταβατς, στο προσκήνιο ο Φεράντο

Στην πόρτα της εξόδου από τον Αστέρα AKTOR για μια ακόμα φορά ο Μίλαν Ράσταβατς.

Ο Αστέρας AKTOR δεν βελτιώνεται και κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό από τη Super League.

Πληροφορίες του Onsports αναφέρουν πως σε μια προσπάθεια να αλλάξουν την κατάσταση πριν από τα play outs, οι άνθρωποι των Αρκάδων θα προχωρήσουν σε μια ακόμα αλλαγή προπονητή.

Πληροφορίες αναφέρουν πως και ο Μίλαν Ράσταβατς θα αποτελέσει παρελθόν μετά και την ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ.

Μάλιστα, στο κάδρο βρίσκεται ήδη ως αντικαταστάτης του ο Χουάν Φεράντο, πρώην προπονητής του Βόλου και του Πανσερραϊκού.