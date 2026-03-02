Super League: Ο Ευαγγέλου στο Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Φωτιάς στο Κηφισιά – ΠΑΟΚ

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Διεθνείς διαιτητές όρισε η ΚΕΔ για τις δύο εξ αναβολής αναμετρήσεις της Super League που θα διεξαχθούν την Τετάρτη (4/3).

Στο παιχνίδι Παναθηναϊκός–ΟΦΗ (4/3, 18:00) για την 1η αγωνιστική, διαιτητής θα είναι ο Άγγελος Ευαγγέλου. Βοηθοί του ορίστηκαν οι Πάτρας και Μωυσιάδης, τέταρτος ο Κόκκινος, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Κουμπαράκης και Ζαμπαλάς.

Την αναμέτρηση Κηφισιά–ΠΑΟΚ (4/3, 20:00) για τη 18η αγωνιστική θα διευθύνει ο Φωτιάς, με βοηθούς τους Κολλιάκο και Κορωνά. Καθήκοντα τέταρτου διαιτητή θα εκτελέσει ο Κατοίκος, ενώ στο VAR θα είναι οι Τζήλος και Βεργέτης.