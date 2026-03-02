Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Super League: Ο Ευαγγέλου στο Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Φωτιάς στο Κηφισιά – ΠΑΟΚ
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 02 Μαρτίου 2026, 11:05
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Super League: Ο Ευαγγέλου στο Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Φωτιάς στο Κηφισιά – ΠΑΟΚ

Διεθνείς διαιτητές όρισε η ΚΕΔ για τις δύο εξ αναβολής αναμετρήσεις της Super League που θα διεξαχθούν την Τετάρτη (4/3).

Στο παιχνίδι Παναθηναϊκός–ΟΦΗ (4/3, 18:00) για την 1η αγωνιστική, διαιτητής θα είναι ο Άγγελος Ευαγγέλου. Βοηθοί του ορίστηκαν οι Πάτρας και Μωυσιάδης, τέταρτος ο Κόκκινος, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Κουμπαράκης και Ζαμπαλάς.

Την αναμέτρηση Κηφισιά–ΠΑΟΚ (4/3, 20:00) για τη 18η αγωνιστική θα διευθύνει ο Φωτιάς, με βοηθούς τους Κολλιάκο και Κορωνά. Καθήκοντα τέταρτου διαιτητή θα εκτελέσει ο Κατοίκος, ενώ στο VAR θα είναι οι Τζήλος και Βεργέτης.



Ροή ειδήσεων

STORIES
Αθλητικές μεταδόσεις (02/03): Πού θα δείτε το Μαυροβούνιο – Ελλάδα
6 λεπτά πριν Αθλητικές μεταδόσεις (02/03): Πού θα δείτε το Μαυροβούνιο – Ελλάδα
BASKET LEAGUE
Τέλος και επίσημα ο Μέικον από το Μαρούσι
8 λεπτά πριν Τέλος και επίσημα ο Μέικον από το Μαρούσι
EUROPA LEAGUE
«Πόλεμος» στην Μπέτις πριν τον Παναθηναϊκό
18 λεπτά πριν «Πόλεμος» στην Μπέτις πριν τον Παναθηναϊκό
ΜΠΑΣΚΕΤ
Tour στο Telekom Center Athens με ένα click, γίνεται; Γίνεται, χάρη στο επίσημο website του
28 λεπτά πριν Tour στο Telekom Center Athens με ένα click, γίνεται; Γίνεται, χάρη στο επίσημο website του
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved