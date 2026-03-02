Πένθος στην Ιταλία: Πέθανε ο σπουδαίος Ρίνο Μαρκέζι – Προπόνησε Μαραντόνα και Πλατινί

Onsports Team

Στο πένθος έχει βυθιστεί το ιταλικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Ρίνο Μαρκέζι, ο οποίος κατά τη διάρκεια της καριέρας του υπήρξε προπονητής των Ντιέγκο Μαραντόνα και Μισέλ Πλατινί.

Ο Μαρκέζι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, υπήρξε ο πρώτος προπονητής του Μαραντόνα στη Νάπολι.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της καριέρας του κάθισε στους πάγκους της Ίντερ και της Γιουβέντους, έχοντας μεταξύ άλλων υπό τις οδηγίες του και τον Μισέλ Πλατινί.

Ως ποδοσφαιριστής, έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στις 25 Σεπτεμβρίου 1960 με τη φανέλα της Φιορεντίνα, στην οποία παρέμεινε έως το 1966. Με τους «βιόλα» κατέκτησε δύο Κύπελλα Ιταλίας, ένα Κύπελλο Μιτροπά και το Κύπελλο Κυπελλούχων της σεζόν 1960-61, αντιμετωπίζοντας τη Ρέιντζερς στον διπλό τελικό της διοργάνωσης.

Για την απώλειά του εξέφρασαν τη θλίψη τους αρκετοί ιταλικοί σύλλογοι, καθώς και ο πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις. Ο Μαρκέζι είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «παρτενοπέι» σε δύο διαφορετικές περιόδους, από το 1980 έως το 1982 και από το 1984 έως το 1985.