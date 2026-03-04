Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Super League: Ο Elite Μαρτίνεθ στο ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | Οι ορισμοί των διαιτητών
Eurokinissi Sports
Onsports Team 04 Μαρτίου 2026, 10:36
SUPER LEAGUE

Super League: Ο Elite Μαρτίνεθ στο ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | Οι ορισμοί των διαιτητών

Ο Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ ορίστηκε από την ΚΕΔ για να διευθύνει το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 24η αγωνιστική της Super League.

Γνωστοί έγιναν οι ορισμοί για την 24η στροφή του πρωταθλήματος της Super League και στο πιο σημαντικό ματς, αυτό του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» επιλέχθηκε μία από τις κορυφαίες σφυρίχτρες της UEFA, ο Ισπανός, Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ.

Μάλιστα, ο Ίβηρας ρέφερι θα βρεθεί για δεύτερη φορά στην Ελλάδα, για να διευθύνει ματς της Super League, μετά από έξι χρόνια και ορίστηκε και πάλι σε ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ στο φαληρικό γήπεδο.

Η πρώτη του φορά ήταν την 1η Δεκεμβρίου του 2019 όταν οι δύο ομάδες είχαν μείνει στο ισόπαλο 1-1 με τα τέρματα των Βαλμπουενά και Ίνγκασον. Στο… πλευρό του θα είναι οι Ραούλ Καμπανιέρο Μαρτίνεθ και Χουάν Χοσέ Λόπεθ Μιρ, άπαντες από την Ισπανία. Τέταρτος ορίστηκε ο Βεργέτης, ενώ στον έλεγχο του VAR θα είναι οι επίσης Ισπανοί Χαβιέ Ιγκλέσιας Βιγιανουέβα, Μιγκέλ Άνχελ Ορτίζ Αρίας.

Από εκεί και πέρα, ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης από την Χαλκιδική ορίστηκε για να σφυρίξει τη «μάχη» της 4ης θέσης μεταξύ του Λεβαδειακού και του Παναθηναϊκού στο «Λ. Κατσώνης» της Βοιωτίας, ενώ ο Φώτης Πολυχρόνης θα είναι στο ματς της ΑΕΚ με την Λάρισα στην «Allwyn Arena».

Συνοπτικά, οι ορισμοί των διαιτητών της 24ης αγωνιστικής:

Αγωνιστική/ΌμιλοςΗμερομηνίαΏραΓήπεδοΓηπεδούχοςΦιλοξενούμενοςΔιαιτητήςΕΠΣ1ος ΒοηθόςΕΠΣ2ος ΒοηθόςΕΠΣ4ος ΔιαιτητήςΕΠΣVARΕΠΣAVARΕΠΣΠαρατηρητής ΔιαιτησίαςΕΠΣ
24.1 09/03/2026 18:00 ΓΗΠ. ΓΠΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΡΙΑΚΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
24.1 08/03/2026 16:00 ΓΗΠ. Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ASTERAS AKTOR FC ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 1946 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΡΑΙΝΧΑΡΝΤ ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
24.1 08/03/2026 17:00 ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΝΤΑΒΕΛΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
24.1 08/03/2026 19:00 ΔΗΜ. ΣΤΑΔ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
24.1 08/03/2026 21:00 ΓΗΠ. Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ JOSÉ MARÍA SANCHEZ MARTINEZ ΕΠΟ RAÚL CABAÑERO MARTINEZ ΕΠΟ JUAN JOSÉ LÓPEZ MIR ΕΠΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ JAVIER IGLESIAS VILLANUEVA ΕΠΟ MIGUEL ÁNGEL ORTIZ ARIAS ΕΠΟ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΚΟΤΟΥ ΕΠΟ
24.1 07/03/2026 17:00 ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ ΠΑΕ ΑΡΗΣ ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ1923 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΓΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΠΟ
24.1 07/03/2026 18:00 ALLWYN ARENA ΠΑΕ ΑΕΚ ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΝΟΥΔΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Το «αντίο» στον Βασίλη Δανιήλ - «Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη»
17 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Το «αντίο» στον Βασίλη Δανιήλ - «Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη»
AUTO MOTO
Ferrari εναντίον McLaren: Μια ιστορία ταχύτητας και εγωισμού
33 λεπτά πριν Ferrari εναντίον McLaren: Μια ιστορία ταχύτητας και εγωισμού
BET
Σούπερ προσφορά* για Premier League, Super League και Κύπελλα από το Pamestoixima.gr
56 λεπτά πριν Σούπερ προσφορά* για Premier League, Super League και Κύπελλα από το Pamestoixima.gr
SUPER LEAGUE
Super League: Ο Elite Μαρτίνεθ στο ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | Οι ορισμοί των διαιτητών
1 ώρα πριν Super League: Ο Elite Μαρτίνεθ στο ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | Οι ορισμοί των διαιτητών
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved