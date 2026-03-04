Φενέρμπαχτσε: Επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη ο Γιασικεβίτσιους από το Ντουμπάι

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Στη… βάση του βρίσκεται και πάλι ο Λιθουανός κόουτς της Φενέρμπαχτσε.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, που είχε εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι λόγω των συνθηκών που επικρατούν στη Μέση Ανατολή, επέστρεψε τελικά στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Λιθουανός προπονητής ήταν ανάμεσα σε εκείνους που δεν μπορούσαν να αποχωρήσουν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τη Φενερμπαχτσέ να ενημερώνει πως καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή επιστροφή του ίδιου και των υπόλοιπων μελών της αποστολής.

Το βράδυ της Τρίτης (03/03), ο Γιασικεβίτσιους έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία των τελευταίων ημερών.