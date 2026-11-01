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Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Η κίνηση στήριξης του Ηλιόπουλου μετά την ήττα των «κιτρινόμαυρων» στο ΟΑΚΑ

Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε στο πλευρό του Μάρκο Νίκολιτς και των ποδοσφαιριστών, κατεβαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Βαγγέλης Πάτας

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Η κίνηση στήριξης του Ηλιόπουλου μετά την ήττα των «κιτρινόμαυρων» στο ΟΑΚΑ
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Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ έδωσε το «παρών» στο ΟΑΚΑ και μετά τη λήξη του ντέρμπι, παρά την ήττα και την κακή εμφάνιση των «κιτρινόμαυρων», φρόντισε να δείξει έμπρακτα τη στήριξή του στην ομάδα.

Ο Ηλιόπουλος, φορώντας το κασκόλ της «Ένωσης», κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο, όπως συνηθίζει, και αρχικά πλησίασε τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος ήταν εμφανώς εκνευρισμένος.

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Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε προς τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, τους οποίους αγκάλιασε, στέλνοντας το μήνυμα της στήριξής του μετά το αρνητικό αποτέλεσμα.

Επίσης, ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν παρέλειψε να δώσει τα συγχαρητήρια του και στον Τζέικομπ Νίστρουπ, για τη νίκη του Παναθηναϊκού.

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