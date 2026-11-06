· Ισπανία

Η αποστολή της Εθνικής Ισπανίας, αφιερωμένη στη μνήμη του Χεσούς ντε Μιγκέλ

«Αυτή είναι η σύνθεση με την οποία θα σε τιμήσουμε εκεί που ξέρουμε καλύτερα: στο γήπεδο», ακούγεται να λέει ο Λουίς ντε Λα Φουέντε σε βίντεο αφιερωμένο στη μνήμη του αδικοχαμένου Χεσού ντε Μιγκέλ 

Η αποστολή της Εθνικής Ισπανίας, αφιερωμένη στη μνήμη του Χεσούς ντε Μιγκέλ
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Η Ισπανία έχει βυθιστεί στο πένθος από τον χαμό του Χεσούς ντε Μιγκέλ στην αναμέτρηση της Τενερίφης με την Ανδόρα, έπειτα από σφοδρή σύγκρουσή του με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων.

Ο Χεσούς υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή μετά τη σύγκρουση και στη συνέχεια άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο.

Η Ισπανική Ομοσπονδία γνωστοποίησε την αποστολή της Εθνικής ομάδας για τους επερχόμενους αγώνες για το Nations League, απέναντι σε Τσεχία και Αγγλία.

Οι Ισπανοί δημοσίευσαν και ένα συγκινητικό βίντεο με τον Λουίς ντε Λα Φουέντε να μιλά για τον αδικοχαμένο Χεσούς ντε Μιγκέλ και να τονίζει πως: «Συμμεριζόμαστε τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων της Ούρδα και θρηνούμε την ανεπανόρθωτη απώλεια του Χεσούς ντε Μιγκέλ

«Αυτή είναι η σύνθεση με την οποία θα σε τιμήσουμε εκεί που ξέρουμε καλύτερα: στο γήπεδο», έκλεινε η ανάρτηση.

Αναλυτικά η αποστολή των Ισπανών

Τερματοφύλακες : Ουνάι Σιμόν, Ντέιβιντ Ράγια, Ζοάν Γκαρθία και Άλβαρο Βάλες

Αμυντικοί : Λαπόρτε, Κουμπαρσί, Πουμπίλ, Χουΐσεν, Πόρρο, Τζάκομπο Ραμόν, Κουκουρέλα και Γκριμάλντο.

Μέσοι : Φαμπιάν, Πέντρι, Μερίνο, Ζουμπιμέντι, Μπαένα, Φερμίν, Πάμπλο Μπάριος και Μαρκ Ρόκα.

Επιθετικοί : Ογιαρθάμπαλ, Φεράν, Ρομπέρτο Φερνάντεθ, Λαμίν Γιαμάλ, Νίκο Γουίλιαμς, Γερεμί Πίνο και Μπαρενετσέα.

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