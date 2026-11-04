La Liga: Σενάριο να αναβληθεί η ερχόμενη αγωνιστική λόγω του θανάτου του Χεσούς ντε Μιγκέλ

Σε κατάσταση σοκ παραμένει η Ισπανία μετά την τραγωδία που σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Τενερίφης με την Ανδόρα, με τον Χεσούς ντε Μιγκέλ να χάνει τη ζωή του έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων.

Η είδηση του θανάτου του ποδοσφαιριστή βύθισε στο πένθος την ποδοσφαιρική κοινότητα, με αποτέλεσμα να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή προς τιμή του σε όλα τα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής του Champions League, με πολλούς ποδοσφαιριστές να στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης στην οικογένεια του αδικοχαμένου Χεσόυς ντε Μιγκέλ.

Έτσι, εκτός από την αναβολή όλων των αγώνων του Copa del Rey μέσα στην εβδομάδα, αλλά και την αναβολή του Τενερίφη – Γρανάδα που είχε προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο, η διοργανώτρια αρχή εξετάζει το ενδεχόμενο αναβολής όλων των αναμετρήσεων το ερχόμενο Σαββατοκύριακο τόσο για την La Liga όσο και για την La Liga 2.

Το θέμα εξετάζεται· έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις επ’ αυτού και σύντομα θα ληφθεί απόφαση. Η LaLiga πενθεί, ωστόσο υπάρχουν συμβατικά ζητήματα με τους χορηγούς, καθώς και ζητήματα που αφορούν το πρόγραμμα.

Είναι πιθανό να αναβληθεί η 12η αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία και η 13η στη δεύτερη”, υπογράμμισε ο Ισπανός δημοσιογράφος Τόνιο Γκαρσία.