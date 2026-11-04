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Conference League: Με όλα του τα όπλα ο Νίστρουπ το ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Χωρίς εκπλήξεις και απουσίες η αποστολή του Παναθηναϊκού για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας για την League Phase του Conference League.

Θανάσης Μαργαρίτης

Conference League: Με όλα του τα όπλα ο Νίστρουπ το ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας
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Πάνοπλος αναμένεται να παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στην αυριανή (05/11, 22:00) εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός ευελπιστεί να συνεχίσει το πολύ καλό του ξεκίνημα, έχοντας δύο νίκες στις δύο πρώτες αναμετρήσεις και θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του για να φτάσει τους 9 βαθμούς.

Εκτός αποστολής από την αναμέτρηση με τους Βούλγαρους είναι ο μεγάλος άτυχος της σεζόν, Αζεντίν Ουναΐ, καθώς και ο Ανάς Σαλάχ - Εντίν που δεν έχει συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα.

Αναλυτικά, την 23άδα απαρτίζουν οι: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

H τελευταία προπόνηση πριν το ματς

Με πρωινή προπόνηση στο “Γ. Καλαφάτης” ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εντός έδρας αναμέτρηση της Πέμπτης (05/11) με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Το πρόγραμμα προπόνησης άρχισε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας, παιχνίδι σε μικρούς χώρους, τακτική και στατικές φάσεις.

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