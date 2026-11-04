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Εθνική Ελλάδας: «Πέταξαν» τα εισιτήρια για το Ελλάδα - Σερβία στο Πανθεσσαλικό

Sold out ανακοίνωσε η ΕΠΟ για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας απέναντι 

Εθνική Ελλάδας: «Πέταξαν» τα εισιτήρια για το Ελλάδα - Σερβία στο Πανθεσσαλικό
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Κατάμεστο θα είναι το Πανθεσσαλικό Στάδιο για την τελευταία αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας για το Nations League απέναντι στη Σερβία καθώς όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ τα διαθέσιμα εισιτήρια του αγώνα «εξαφανίστηκαν» μέσα σε λίγες μόλις ώρες από τη διάθεσή τους στο κοινό.

Η ανακοίνωση της ομοσπονδίας:

«Η Εθνική γεμίζει τα γήπεδα σε όποια πόλη της χώρας κι αν αγωνίζεται. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και τώρα Βόλος! Το Πανθεσσαλικό Στάδιο θα είναι γεμάτο στο παιχνίδι με την Σερβία στις 16 Νοεμβρίου, αφού τα εισιτήρια του αγώνα εξαντλήθηκαν σε λίγες ώρες, για να σημειωθεί ένα ακόμη sold out σε αγώνα της "γαλανόλευκης"!

Οι διεθνείς ποδοσφαιριστές καταθέτουν και την ψυχή τους στα παιχνίδια και οι φίλοι της Εθνικής το αναγνωρίζουν. Το ταλέντο υπάρχει, η θέληση υπάρχει και όταν σε αυτά προστίθενται η αγάπη και το πάθος των φιλάθλων, οι στόχοι έρχονται πιο κοντά. Έτσι και σε αυτό το ματς, στην προσπάθεια να βρεθεί για πρώτη φορά στα προημιτελικά του Nations League, η "γαλανόλευκη" θα έχει τον πιο μεγάλο σύμμαχο, τον κόσμο της.

Ευχαριστούμε Θεσσαλία, ευχαριστούμε Ελλάδα, πάμε όλοι μαζί για τη νίκη!»

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