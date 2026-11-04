Το φοβερό βίντεο που ετοίμασε η ΑΕΚ για τον αγώνα απέναντι στη Ρεάλ - «Ήρθε η ώρα»

Η Νέα Φιλαδέλφεια μετρά αντίστροφα για τη σπουδαία αναμέτρηση της ΑΕΚ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Λίγες ώρες πριν την δυσκολότερη πρόκληση της «Ένωσης» για το Champions League η ΑΕΚ ετοίμασε - με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης - ένα επικό βίντεο - αφιέρωμα στο οποίο «πρωταγωνιστεί» ο εμβληματικός δικέφαλος αετός.

https://www.instagram.com/p/DfUAU2Eta-V/

Στη συνέχεια βλέπουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων από τις προηγούμενες αναμετρήσεις της ΑΕΚ με τη Ρεάλ, ενώ δε γινόταν να λείπουν οι αναφορές σε ποδοσφαιριστές που έγραψαν ιστορία με τη κιτρινόμαυρη φανέλα.

Ξεχωριστή στιγμή αποτελεί και η παρουσία ιστορικής φωτογραφίας με τον Μίμη Παπαϊωάννου δίπλα στον Φέρεντς Πούσκας από το φιλικό ΑΕΚ-Ρεάλ 3-3, στις 12 Μαΐου 1965.