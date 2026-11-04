ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Η άμυνα που δεν αλλάζει και τα διλήμματα του Νίκολιτς για την ενδεκάδα

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Allwyn Arena, σε μια αναμέτρηση με ξεχωριστή σημασία, καθώς θα είναι η 100ή που θα φιλοξενηθεί στο νέο γήπεδο της Ένωσης. Για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς καλείται να ανταποκριθεί σε μια ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία, έχοντας ως παρακαταθήκη τους τρεις βαθμούς που κατέκτησε στον αγώνα της πρεμιέρας με τη ΛΑΣΚ.

Ο Σέρβος τεχνικός, στη συνέντευξη Τύπου πριν από την τελευταία προπόνηση, μίλησε για «μικρές προσαρμογές» ενόψει της αναμέτρησης με τη «βασίλισσα». Η συγκεκριμένη αναφορά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, χωρίς να ξεκαθαρίζει αν αυτές θα αφορούν τον σχηματισμό ή τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσει η ΑΕΚ το παιχνίδι.

Το βασικό ερώτημα αφορά τη μεσαία γραμμή και το αν ο Νίκολιτς θα διατηρήσει το καθιερωμένο 4-4-2 ή θα επιλέξει τρεις ποδοσφαιριστές στον άξονα, προκειμένου να ενισχύσει την ανασταλτική λειτουργία της ομάδας του. Σε κάθε περίπτωση, η αντιμετώπιση της ποιότητας της Ρεάλ απαιτεί διαφορετική προσέγγιση, κάτι που υπογράμμισε κι ο ίδιος, χαρακτηρίζοντας αφελή την επιλογή να προσπαθήσει η ΑΕΚ να παίξει ποδόσφαιρο κυριαρχίας με συνεχείς πάσες απέναντι σε έναν τέτοιο αντίπαλο.

Η… σίγουρη τετράδα στην άμυνα

Από τις τρεις γραμμές, η αμυντική είναι εκείνη που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να παραμείνει αμετάβλητη. Οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα αποτελούν τις βασικές επιλογές για την τετράδα των μετόπισθεν, με τον Έλληνα διεθνή μπακ να συμμετέχει κανονικά στην τελευταία προπόνηση στην Allwyn Arena.

Στη θέση του τερματοφύλακα, ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι έχει προβάδισμα για να διατηρήσει τη θέση του στην ενδεκάδα. Ο Θωμάς Στρακόσα επέστρεψε στις προπονήσεις, ωστόσο προέρχεται από απουσία περίπου δύο μηνών, γεγονός που καθιστά (σχεδόν) δεδομένη την παραμονή του Ιταλού γκολκίπερ κάτω από τα δοκάρια.

Η μοναδική απουσία για τον Νίκολιτς είναι ο Ζοάο Μάριο, ο οποίος νοσηλεύεται με πνευμονία. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα είναι διαθέσιμοι, δίνοντας στον προπονητή της ΑΕΚ αρκετές επιλογές για τις υπόλοιπες θέσεις.

Αριάγκα, Μάγερ και Κοϊτά για τις θέσεις στον άξονα και στα άκρα

Στη μεσαία γραμμή, ο Αριάγκα διεκδικεί θέση δίπλα στον Μαρίν, εφόσον ο Νίκολιτς επιλέξει να διατηρήσει το 4-4-2. Σε αυτή την περίπτωση, ο Μάγερ και ο Κοϊτά αναμένεται να καλύψουν τις δύο πλευρές, ενώ οι Γιόβιτς, Βάργκα και Ζίνι θα διεκδικήσουν τις δύο θέσεις στην επίθεση.

Υπάρχει, ωστόσο, και το ενδεχόμενο ο Σέρβος τεχνικός να προχωρήσει σε μια πιο συντηρητική επιλογή, ενισχύοντας τον άξονα με τρίτο μέσο. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η ΑΕΚ θα παραταχθεί με έναν επιθετικό, με τον Γιόβιτς να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για τη συγκεκριμένη θέση, ενώ ο Κάιρινεν θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις επιλογές για την επιπλέον θέση στη μεσαία γραμμή.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς δεν έδωσαν σαφή εικόνα για τις τελικές αποφάσεις του, αφήνοντας ανοιχτά τα βασικά ερωτήματα για την ενδεκάδα. Η αμυντική γραμμή μοιάζει να έχει ξεκαθαρίσει, όμως οι επιλογές στον άξονα και στην επίθεση θα κριθούν από την τελική τακτική προσέγγιση που θα επιλέξει ο προπονητής της ΑΕΚ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.