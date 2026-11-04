ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης: Αφιέρωμα της «AS» στον Γιόβιτς - «Ο "πολεμιστής" κάτω από τον Ολυμπο»

Η ΑΕΚ υποδέχεται το βράδυ της Τετάρτης την Ρεάλ Μαδρίτης στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια (4/11, 19:45) στην δυσκολότερη αποστολή της στο φετινό Champions League, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής στη League Phase της διοργάνωσης.

Με αφορμή τη σπουδαία αναμέτρηση, η Ισπανική «AS» πραγματοποιείσαι οδοιπορικό στους δρόμους της Αθήνας και ρώτησε τους Έλληνες φιλάθλους για τον «κοινό παρονομαστή» των δύο ομάδων, τον Λούκα Γίοβιτς για λογαριασμό του οποίου κάποτε η «Βασίλισσα» έβγαλε 60 εκατομμύρια από τα ταμεία της για να τον αποκτήσει.

H Ισπανική εφημερίδα στο αφιέρωμά της έχει τίτλο «Ο πολεμιστής κάτω από τον Όλυμπο» και αναφέρεται στην αγωνιστική αναγέννηση του Σέρβου με τη φανέλα της ΑΕΚ και εξηγεί πως έχει καταφέρει να κερδίσει μια θέση στην καρδιά τους.

«Υπάρχει ένα νέο άθλημα υψηλού κινδύνου: να βγεις στους δρόμους της Αθήνας και να πεις "Γιόβιτς". Τόσο απλά. Οι αντιδράσεις είναι απολαυστικές, καθώς κανείς δεν μπορεί να συγκρατήσει τα συναισθήματά του», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Ο Γιόβιτς είναι ο πιστολέρο που έφτασε στην ΑΕΚ πληγωμένος και εννέα μήνες αργότερα της χάρισε ένα πρωτάθλημα. Είναι ένας πολεμιστής, όχι ένας κακομαθημένος σταρ».

Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται με τη σχέση αγάπης που έχει καταφέρει να δομήσει ο Σέρβος κεντρικός επιθετικός με τους φίλους της «Ένωσης» αλλά και στη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά που αναμένεται στη Νέα Φιλαδέλφεια.

«Τουλάχιστον έχει κατακτήσει το ένα τρίτο της Αθήνας. Τα υπόλοιπα δύο τρίτα είναι ουτοπία. Η Νέα Φιλαδέλφεια ετοιμάζεται για μια μεγάλη βραδιά. Σήμερα έρχεται η Ρεάλ Μαδρίτης. Η ατμόσφαιρα δείχνει πως πρόκειται για μια διαφορετική μάχη. Και η ΑΕΚ θα έχει τον δικό της πολεμιστή».