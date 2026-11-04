«Και της Ρεάλ το φόβητρο έγινε το όνομά σου». Ο στίχος από τον ύμνο της ΑΕΚ αποκτά ξεχωριστή σημασία ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς η Ένωση ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου σε μια ιδιαίτερη βραδιά για τον σύλλογο.

Η αναμέτρηση της Τετάρτης (4/11, 19:45) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 αγώνων της ΑΕΚ στο νέο της γήπεδο. Η Allwyn Arena θα φιλοξενήσει για ακόμη μία φορά μια ευρωπαϊκή βραδιά υψηλών απαιτήσεων, με τη «βασίλισσα» της Ευρώπης να αποτελεί τον πιο ξεχωριστό αντίπαλο γι' αυτό το ορόσημο.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, βέβαια, δεν προέρχεται από το καλύτερο διάστημα της σεζόν. Οι διαδοχικές ήττες από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, αλλά και τα αρνητικά αποτελέσματα απέναντι στη Σαχτάρ και τη Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για αντίδραση.

Η επιστροφή στη Νέα Φιλαδέλφεια προσφέρει στην Ένωση την ευκαιρία να αναζητήσει ξανά τον καλό της εαυτό. Στο γήπεδό της έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής μια εντυπωσιακή εικόνα, με επτά νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις τη φετινή σεζόν και απολογισμό τερμάτων 30-1. Η πρόκληση, ωστόσο, είναι αυτή τη φορά διαφορετική, καθώς απέναντί της θα βρεθεί η Ρεάλ Μαδρίτης.

Η παράδοση της ΑΕΚ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης

Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί τέσσερις φορές σε διοργανώσεις της UEFA, μετρώντας από μία νίκη, ενώ δύο αναμετρήσεις ολοκληρώθηκαν ισόπαλες.

Η πρώτη τους συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον πρώτο γύρο του Κυπέλλου UEFA της περιόδου 1985/86, όταν η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με συνολικό σκορ 5-1, μετά την ήττα της με 1-0 στην Αθήνα και τη νίκη της με 5-0 στη Μαδρίτη.

Οι επόμενες αναμετρήσεις τους διεξήχθησαν στη φάση των ομίλων του Champions League τη σεζόν 2002/03. Στην Αθήνα οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3, ενώ στη Μαδρίτη το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με σκορ 2-2.

Η ΑΕΚ παραμένει αήττητη στα δύο εντός έδρας παιχνίδια της απέναντι στη Ρεάλ, με μία νίκη και μία ισοπαλία. Παράλληλα, δεν έχει ηττηθεί στις δύο εντός έδρας αναμετρήσεις της στην κύρια φάση του Champions League απέναντι σε ισπανικές ομάδες, καθώς είχε αποσπάσει ισοπαλία 3-3 από τη Ρεάλ το 2002 και 1-1 από την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια το 2003.

Από την άλλη πλευρά, η Ρεάλ έχει καταφέρει να φύγει με τη νίκη μόλις μία φορά σε οκτώ εκτός έδρας παιχνίδια της απέναντι σε ελληνικούς συλλόγους, μετρώντας ακόμη πέντε ισοπαλίες και δύο ήττες. Η μοναδική επιτυχία της ήρθε την περασμένη σεζόν, όταν επικράτησε με 4-3 του Ολυμπιακού.

Με επιστροφές ολοκληρώθηκε η προετοιμασία

Ο Μάρκο Νίκολιτς είδε τον Λάζαρο Ρότα και τον Θωμά Στρακόσα να συμμετέχουν κανονικά στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο πρόγραμμα συμμετείχε επίσης ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, με τον Σέρβο τεχνικό να έχει στη διάθεσή του τους τρεις ποδοσφαιριστές.

Η μοναδική απουσία ήταν αυτή του Ζοάο Μάριο, ο οποίος παραμένει στο νοσοκομείο λόγω πνευμονίας. Η προπόνηση άρχισε με την ομιλία του Νίκολιτς, ενώ πριν από την έναρξη του προγράμματος οι συμπαίκτες τους επιφύλαξαν το καθιερωμένο «φατούρο» στους Στρακόσα, Ρότα, Κοϊτά και Λούκα Γιόβιτς.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στη Νέα Φιλαδέλφεια

Αυξημένη προσοχή απαιτείται και από τους φιλάθλους που θα βρεθούν στην Allwyn Arena για το μεγάλο παιχνίδι. Η ΠΑΕ ΑΕΚ έχει ενημερώσει για την εφαρμογή αυστηρών μέτρων ασφαλείας και τη διαδικασία εισόδου στο γήπεδο.

Συγκεκριμένα, ο περιβάλλων χώρος θα αποκλειστεί πλήρως από νωρίς και θα δημιουργηθεί περιμετρική ζώνη, στην οποία θα επιτρέπεται η πρόσβαση αποκλειστικά στους κατόχους εισιτηρίων της αναμέτρησης.

Η είσοδος στη συγκεκριμένη ζώνη θα πραγματοποιείται από τέσσερα σημεία προελέγχου: στην Πλατεία Αετού, στην οδό Μερσίνης, στην οδό Ατταλείας και στη νοτιοανατολική πλευρά της εγκατάστασης, στα όρια του εξωτερικού πάρκινγκ.