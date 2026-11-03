Τα δεδομένα για γκαρντ στον Ολυμπιακό: Οι «παλιοί γνώριμοι» και τα ανοιχτά ραντάρ στην αγορά

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε αναζήτηση ενός γκαρντ που θα ενισχύσει την περιφέρειά του, μετά τη μεγάλη ατυχία που «χτύπησε» την πόρτα του οργανισμού με τον Ζαν Μοντέρο. Ο τραυματισμός του Δομινικανού, που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Μαρτίου, δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στο ροτέισον των «ερυθρόλευκων».

Ένα κενό που, στην πραγματικότητα, δεν μπορεί να καλυφθεί από κανέναν παίκτη της αγοράς. Ο Μοντέρο διαθέτει χαρακτηριστικά που δύσκολα βρίσκονται σε γκαρντ τον Νοέμβριο και ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να προσαρμόσει εκ νέου τα πλάνα του, αναζητώντας έναν παίκτη που θα προσφέρει τις απαιτούμενες λύσεις.

Στο... κάδρο μεταξύ άλλων υπάρχουν και ορισμένοι «παλιοί γνώριμοι».

Ο Κίτον Γουάλας με τη φανέλα της Μακάμπι EPA/ANDREJ CUKIC

Ένα από τα ονόματα που έχουν απασχολήσει εδώ και αρκετό καιρό τον Ολυμπιακό είναι εκείνο του Κίτον Γουάλας. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον των Πειραιωτών ήδη από το περασμένο καλοκαίρι, με τον κόουτς Μπαρτζώκα να έχει σχηματίσει θετική άποψη για τις δυνατότητες του παίκτη. Άλλωστε, ο στενός του συνεργάτης, Γιώργος Μποζίκας τον γνωρίζει αρκετά καλά, καθώς είχαν συνυπάρξει στο περιβάλλον των Ατλάντα Χοκς και στο Summer League του NBA το 2024.

Ο Γουάλας δεν βρήκε αυτό που έψαχνε στον «μαγικό κόσμο» στην off-season και έκανε εν τέλει το βήμα προς την Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η προσαρμογή του, ωστόσο, δεν έχει εξελιχθεί μέχρι στιγμής όπως θα επιθυμούσε, με τον 27χρονο να μην έχει καταφέρει να αποκτήσει τον ρόλο που ενδεχομένως θα περίμενε, έχοντας κατά μέσο όρο 4.9 πόντους, 2.0 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ ανά αγώνα σε 15.9' λεπτά.

Για να το ξεκαθαρίσουμε, ο Τεξανός δεν είναι άμεσα διαθέσιμος, ωστόσο με τα παραπάνω δεδομένα το ενδεχόμενο να αλλάξει η κατάσταση, εφόσον προκύψουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις είναι ανοιχτό. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρόκειται για έναν ελεύθερο παίκτη, καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028 και οποιαδήποτε εξέλιξη θα περνούσε από τους Ισραηλινούς.

Ένα δεύτερο όνομα που έχει βρεθεί στο «ερυθρόλευκο» ραντάρ είναι εκείνο του επίσης γνώριμου Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία. Ο Δομινικανός γκαρντ έχει... παίξει ουκ ολίγες φορές στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ωστόσο η περίπτωσή του μοιάζει αυτή τη στιγμή αρκετά πιο σύνθετη. Ο 24χρονος έχει ανανεώσει τη συνεργασία του με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, υπογράφοντας νέο two-way συμβόλαιο για τη σεζόν 2026-27.

Ο Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία στον πάγκο των Σαν Αντόνιο Σπερς AP Photo/Julio Cortez

Παράλληλα, προέρχεται από σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο, για τον οποίο υποβλήθηκε σε επέμβαση τον περασμένο Φεβρουάριο, χάνοντας την «τελική ευθεία» της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου. Επέστρεψε, πάντως, στη δράση κατά την προετοιμασία της ομάδας του Τέξας και συμμετείχε κανονικά στα φιλικά, ενώ πήρε και χρόνο συμμετοχής στην πρεμιέρα της κανονικής περιόδου κόντρα στους Θάντερ. Συνεπώς, παραμένει υπό την κάλυψη του συμβολαίου του στο Σαν Αντόνιο και δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή μια άμεσα διαθέσιμη επιλογή για τον Ολυμπιακό.

Πέρα, όμως, από τις δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα ραντάρ του Μπαρτζώκα είναι λογικό να παραμένουν ανοιχτά σε όλες τις αγορές. Ο Ολυμπιακός δεν περιορίζεται απαραίτητα σε παίκτες που έχουν ήδη αγωνιστεί στην EuroLeague. Η περίπτωση του Μόουζες Ράιτ, τον οποίο οι Πειραιώτες "ανακάλυψαν" στη Μερκεζεφέντι και έφεραν στην Ελλάδα, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της συγκεκριμένης φιλοσοφίας.

Η Τουρκία, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές λίγκες, μπορούν να κρύβουν ενδιαφέρουσες περιπτώσεις παικτών που θα μπορούσαν να κάνουν το μεγάλο βήμα στην καριέρα τους μέσα από τον Ολυμπιακό.

Άλλωστε, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να προστεθεί ένας ακόμη παίκτης στο ρόστερ, αλλά να βρεθεί εκείνος που θα ταιριάζει στα αγωνιστικά «θέλω» του Έλληνα τεχνικού. Η επιστροφή του Εβάν Φουρνιέ απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και η επικείμενη επανένταξη του Τάιλερ Ντόρσεϊ, μετά την ολοκλήρωση της τιμωρίας του, θα δώσουν περισσότερες λύσεις στην περιφέρεια.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις είναι συνεχόμενες και ο Ολυμπιακός δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει το ζήτημα στον «πάγο». Η αναζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη, οι περιπτώσεις αξιολογούνται και τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα.