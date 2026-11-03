ΠΑΟΚ - Ρόμα 113-111: Από μηχανής... Μουρ έδωσε τη νίκη στον «Δικέφαλο» σε ματς-διαφήμιση του EuroCup

Σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε επιθετική πανδαισία και κρίθηκε στην τελευταία κατοχή, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 113-111 της Ρόμα για την 6η αγωνιστική του EuroCup.

Ο Μπεν Μουρ έγινε ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής, καθώς με επιθετικό ριμπάουντ και φόλοου στα 0,9'' πριν από τη λήξη χάρισε τη νίκη στον «Δικέφαλο», που επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από την Μπαχτσεσεχίρ στην «Πόλη».

Ο ΠΑΟΚ βρήκε λύσεις επιθετικά από πολλούς παίκτες, με τους Όσμαν, Καλάθη, Φόστερ και Ταϊρί να οδηγούν την επίθεση, ενώ η Ρόμα παρέμενε κοντά στο σκορ. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ταϊρί ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, εκτελώντας με συνέπεια από τα 6,75 μ., και οι Θεσσαλονικείς πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με το εντυπωσιακό 61-55.

Ο ΠΑΟΚ διατήρησε την ψυχραιμία του στα κρίσιμα σημεία της επανάληψης, με τον Όσμαν να δίνει σημαντικές λύσεις και τον Φόστερ να πετυχαίνει καθοριστικό τρίποντο στο φινάλε της τρίτης περιόδου, διαμορφώνοντας το 87-81.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι έφτασαν ακόμη και στο +10, όμως η Ρόμα δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Με πρωταγωνιστές τους Μάνιον και Ντέιβις Τζούνιορ, οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν και έφεραν το παιχνίδι στα ίσα για το 106-106, δύο λεπτά πριν από το τέλος.

Ο Όσμαν έδωσε ξανά προβάδισμα στον ΠΑΟΚ με τρίποντο, ο Ολίνικ απάντησε και το σκορ παρέμεινε στο 111-111, με την αγωνία να κορυφώνεται.

Όλα κρίθηκαν στην τελευταία επίθεση. Ο Ταϊρί αστόχησε σε jumpshoot, όμως ο Μπεν Μουρ πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και με ένα εντυπωσιακό φόλοου στα 0,9'' διαμόρφωσε το τελικό 113-111, προκαλώντας έκρηξη ενθουσιασμού στο «Παλατάκι».

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον «Δικέφαλο» ήταν ο Μπριν Ταϊρί με 27 πόντους και έξι τρίποντα, ενώ ο Τζέντι Όσμαν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους και 12/12 βολές. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Μάρκους Φόστερ, ο οποίος παρότι αποβλήθηκε πρόσθεσε 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 29-22, 61-60, 92-86, 113-111