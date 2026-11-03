· Ρεάλ Μαδρίτης

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης για την κατάσταση του Καμπάτσο

Εκτός επ’ αόριστον ο έμπειρος γκαρντ από τους αγώνες της «βασίλισσας».

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης για την κατάσταση του Καμπάτσο
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Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα τραυματισμού καλείται να διαχειριστεί η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Φακούντο Καμπάτσο τέθηκε εκτός δράσης με μυϊκό πρόβλημα και δεν θα βρίσκεται στη διάθεση της ομάδας για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό (4/11, 21:45).

Η ισπανική ομάδα γνωστοποίησε πως ο Αργεντινός γκαρντ υπέστη τραυματισμό στον δικέφαλο μηριαίο του αριστερού ποδιού. Το ακριβές διάστημα της απουσίας του δεν έχει προσδιοριστεί, καθώς η επιστροφή του θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της αποθεραπείας του.

Στην επίσημη ενημέρωσή της, η Ρεάλ αναφέρει: «Μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε σήμερα ο παίκτης μας Φακούντο Καμπάτσο από το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με τραυματισμό στον δικέφαλο μηριαίο μυ του αριστερού ποδιού. Η κατάστασή του θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποθεραπείας του».

Έτσι, ο Καμπάτσο προστίθεται στη λίστα των απουσιών της «βασίλισσας» για το παιχνίδι με τους «πράσινους». Εκτός πλάνων βρίσκονται επίσης οι Μαλεντόν, Γιάντουνεν, Ντεκ και Γκαρούμπα, με τη Ρεάλ να αντιμετωπίζει την αναμέτρηση με πέντε σημαντικές απουσίες.

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Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης για την κατάσταση του Καμπάτσο

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