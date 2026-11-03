Η Ευρώπη της... πάει: Νίκησε και την Οραντέα για το 5/5 στο Europe Cup η ασταμάτητη Μύκονος

Την εντυπωσιακή της πορεία στο FIBA Europe Cup συνέχισε η Μύκονος, πανηγυρίζοντας ακόμα μία σπουδαία νίκη με 89-79 επί της Οραντέα στο κλειστό της Άνω Μεράς.

Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στο δεύτερο μέρος, έκανε το 5/5 στον όμιλο και παρέμεινε μόνη πρώτη και αήττητη, αποκτώντας διαφορά τουλάχιστον δύο νικών από τους διώκτες της.

Με κύριους εκφραστές την εκπληκτική τριάδα Κάναντι (21π.), Λοβ (17π.) και Χάρελ (17π.), η Μύκονος έφτασε στο ροζ φύλλο αγώνα, έχοντας παράλληλα εξαιρετικά ποσοστά σε δίποντα (58%, 17/29) και τρίποντα (45%,10/22).

Η Οραντέα μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και πήρε από νωρίς το προβάδισμα, φτάνοντας ακόμη και στο +13 για το 20-33 στη δεύτερη περίοδο. Η Μύκονος, ωστόσο, αντέδρασε και με ένα επιμέρους 16-3 κατάφερε να επιστρέψει, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μόλις στο -1 (36-37).

Το τρίτο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε μάχη με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ, χωρίς καμία ομάδα να μπορεί να ξεφύγει. Οι γηπεδούχοι βρήκαν λύσεις με τους Χάρελ και Κάναντι και έκλεισαν την περίοδο μπροστά με 56-54.

Παρά το προσωρινό προσπέρασμα της ρουμανικής ομάδας (60-61), οι νησιώτες αντέδρασαν άμεσα. Με καθοριστικά σουτ έξω από τα 6.75 από τους Χάρελ και Κάναντι, αλλά και σημαντικές λύσεις από τον Τίγκα, η Μύκονος οικοδόμησε διψήφια διαφορά (+12, 81-69). Στα τελευταία λεπτά διατήρησε την ψυχραιμία της, με τον Ζερμέιν Λοβ να διαμορφώνει το τελικό 89-79 με τρίποντο στην εκπνοή.

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 36-37, 56-54, 89-79

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