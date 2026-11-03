Ρίλσκι Σπόρτιστ - Κολοσσός 70-92: Κυρίαρχοι στη Βουλγαρία οι Ροδίτες

Χωρίς περιθώρια για νέα απώλεια, ο Κολοσσός Ρόδου έκανε άνετα τη δουλεία στη Βουλγαρία, επικρατώντας εύκολα με 90-72 της Ρίλσκι Σπόρτιστ για την 5η αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

Οι «Νησιώτες» μπήκαν με το... μαχαίρι στα δόντια από το πρώτο λεπτό στην αναμέτρηση, πάτησαν... γκάζι στο δεύτερο μέρος και έφτασαν τη διαφορά μέχρι και στο +25, παίρνοντας το ροζ φύλλο αγώνα εκτός έδρας και βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στον όμιλο στο 3-2.

Κορυφαίος για το σύνολο του Άρη Λυκογιάννη ήταν ο Τάιλερ Στίβενσον με 12 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ άξιοι συμπαραστάτες του ήταν τόσο ο Καμπερίδης (11π., 2 ριμπ.), όσο και ο Τζόρνταν Μπαρνέτ με 9 πόντους και 8 ριμπάουντ. Χαρακτηριστικό για την ομάδα του Κολοσσόυ είναι πως οι 11 από τους 12 παίκτες που «πάτησαν» παρκέ σκόραραν.

Στον αντίποδα, το δίδυμο Τζόνσον (14π., 5 ασ.) και Αρνέτ (13π., 1 κλ.) προσπάθησαν αλλά δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την πέμπτη ήττα σε ισάριθμα παιχνίδια για την ομάδα τους.

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 39-44, 51-72, 70-92

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