Θάνου σε ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Επαναλαμβάνω, στημένοι διαιτητές ίσον στημένα πρωταθλήματα»

Τη δική της απάντηση στην καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός προς το πρόσωπό της έδωσε μέσω ανάρτησης η Μαργαρίτα Θάνου, επιμένοντας στη θέση που έχει εκφράσει για όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ προσέφυγε στον Αθλητικό Δικαστή κατά της νομικής εκπροσώπου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με τη συγκεκριμένη κίνηση να προκαλεί την αντίδρασή της.

Η Μαργαρίτα Θάνου, από την πλευρά της, επανήλθε στο ζήτημα μέσω των social media, επαναλαμβάνοντας όσα έχει υποστηρίξει για το σκάνδαλο του αιώνα στο ελληνικό μπάσκετ.

Η ανάρτηση της Μαργαρίτας Θάνου

«Παράσημο.

Και να το επαναλάβω:

Στημένοι διαιτητές=Στημένα πρωταθλήματα

(Στον συνάδελφο που συνειδητά επέλεξε να βάλει τη δική του σφραγίδα και υπογραφή αντί της ΚΑΕ Ολυμπιακός, σε μια τέτοια καταγγελία, εκφράζω τη βαθιά μου συμπαράσταση)».