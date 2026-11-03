Το έκαναν κι αυτό: Καταγγελία του Ολυμπιακού στη Μαργαρίτα Θάνου

Και πάνω που νομίζαμε ότι με την ΚΑΕ Ολυμπιακός τα έχουμε δει όλα, για μια ακόμα φορά διαψευστήκαμε!

Την ώρα που το ελληνικό μπάσκετ «βιάζεται» σε καθημερινή βάση με το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει γνωρίσει η χώρα σε αθλητικό επίπεδο, η ΚΑΕ Ολυμπιακός όχι μόνο παραμένει αμέτοχη και άφαντη (γιατί άραγε;) αλλά συνεχίζει ακάθεκτη στον δρόμο που έχει χαράξει.

Στον δρόμο των καταγγελιών! Και αυτή τη φορά στόχος της δεν ήταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αλλά η Μαργαρίτα Θάνου! Οι διοικούντες την ΚΑΕ Ολυμπιακός έφτασαν στο σημείο να καταγγείλουν την νομική σύμβουλο των «πράσινων» γιατί με τις τελευταίες τηλεοπτικές της εμφανίσεις τους χαλάει το… αφήγημα!

Είναι πραγματικά απορίας άξιο γιατί η ΚΑΕ Ολυμπιακός αρνείται πεισματικά να πάρει θέση σε όσα τραγικά έχουν δει το φως της δημοσιότητας και έχουν οδηγήσει στη φυλακή τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας και τους συνεργάτες του, ενώ η κυρία Τσαρούχα (κορυφαία διαιτητής της χώρας με πολλές παρουσίες σε όλους τους τελικούς των τελευταίων ετών) βρίσκεται με… ηλεκτρονικό βραχιολάκι σε κατ' οίκον περιορισμό!

Και ενώ όλα αυτά σοκάρουν την κοινή γνώμη οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν να «πολεμούν» την ΚΑΕ Παναθηναϊκός που προσπαθεί με κάθε τρόπο να βγάλει ολα τα στοιχεία στη δημοσιότητα και να βοηθήσει ώστε να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπεύθυνοι που έχουν φέρει το μπάσκετ στο χειρότερο σημείο της ιστορίας τους!

Τα συμπεράσματα δικά σας…