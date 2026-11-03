Σπανούλης: «Να έχουμε συγκέντρωση και ενέργεια υψηλού επιπέδου για σαράντα λεπτά»

Με στόχο το 6/6 και την κορυφή στον Α' όμιλο του EuroCup, ο Άρης αντιμετωπίζει την επίσης αήττητη και ισχυρή Χάποελ Ιερουσαλήμ στο Βελιγράδι για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από τη μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού AKTOR στο Αλεξάνδρειο για την GBL και θα επιδιώξει σε ακόμα ένα ροζ φύλλο αγώνα στην ευρωπαϊκή του πορεία.

Μιλώντας ενόψει της αναμέτρησης με τους Ισραηλινούς, ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε πως αμφότερες οι ομάδες μοιράζονται τους ίδιους στόχους, ενώ παράλληλα στάθηκε στις υψηλές απαιτήσεις του αγώνα και στον χαρακτήρα που πρέπει να δείξει η ομάδα του στο παρκέ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Ο Άρης και η Χάποελ έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες και το ίδιο ρεκόρ .

Πηγαίνουμε στο Βελιγράδι για να παίξουμε το παιχνίδι μας. Γνωρίζουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της Χάποελ.

Πρέπει να έχουμε συγκέντρωση και ενέργεια υψηλού επιπέδου για σαράντα λεπτά».