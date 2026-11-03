ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Η άφιξη της «βασίλισσας» στην Αθήνα (video)
Δείτε βίντεο από την άφιξη της Ρεάλ Μαδρίτης στην Αθήνα, για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
H AEK έχει μπροστά της μια μεγάλη πρόκληση, καθώς υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο 100ο παιχνίδι των «κιτρινόμαυρων» στην Allwyn Arena.
Η «βασίλισσα» ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με προπόνηση στη Μαδρίτη και στη συνέχεια αναχώρησε για την Ελλάδα.
Η συνέντευξη Τύπου του Ζοσέ Μουρίνιο ήταν προγραμματισμένη για τις 6:30, αλλά όπως συνηθίζει και στην Ισπανία, ο «Special One» έχει καθυστερήσει περίπου μισή ώρα. Μαζί του θα βρίσκεται ο Εντουάρντο Καμαβιγκά.