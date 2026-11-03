ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Η άφιξη της «βασίλισσας» στην Αθήνα (video)

H AEK έχει μπροστά της μια μεγάλη πρόκληση, καθώς υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο 100ο παιχνίδι των «κιτρινόμαυρων» στην Allwyn Arena.

Η «βασίλισσα» ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με προπόνηση στη Μαδρίτη και στη συνέχεια αναχώρησε για την Ελλάδα.

Η συνέντευξη Τύπου του Ζοσέ Μουρίνιο ήταν προγραμματισμένη για τις 6:30, αλλά όπως συνηθίζει και στην Ισπανία, ο «Special One» έχει καθυστερήσει περίπου μισή ώρα. Μαζί του θα βρίσκεται ο Εντουάρντο Καμαβιγκά.

Δείτε βίντεο από την άφιξη της Ρεάλ Μαδρίτης στην Αθήνα