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Βασικός ο Ιωαννίδης στο παιχνίδι της Σπόρτινγκ με τη Σαχτάρ

Με αλλαγές τόσο στο σύστημα όσο και στα πρόσωπα της ενδεκάδας παρατάσσει τη Σπόρτινγκ ο Τιάγκο Φερνάντες.

Βασικός ο Ιωαννίδης στο παιχνίδι της Σπόρτινγκ με τη Σαχτάρ
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Με τον Φώτη Ιωαννίδη στο αρχικό σχήμα και αρκετές αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, θα παραταχθεί η Σπόρτινγκ στην αναμέτρηση με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Στο πρώτο ματς μετά την αποχώρηση του Ρούι Μπόρζες, ο υπηρεσιακός προπονητής Τιάγκο Φερνάντες προχώρησε σε αναπροσαρμογή του αγωνιστικού πλάνου, επιλέγοντας σχηματισμό 3-5-2 και χρησιμοποιώντας τρεις κεντρικούς αμυντικούς.

Συγκεκριμένα, ο Ρουί Σίλβα θα υπερασπιστεί την εστία, έχοντας μπροστά του τους Κουαρέσμα, Φελισίσιμο και Ινάσιο. Οι Κατάμο και Αραούχο θα καλύψουν τις δύο πλευρές, ενώ στον χώρο του κέντρου θα αγωνιστούν οι Αλτιμίρα, Ντουμπιά και Άντερσεν.

Στην επίθεση, ο Φερνάντες επέλεξε να δώσει φανέλα βασικού στον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος θα αποτελέσει το επιθετικό δίδυμο της πορτογαλικής ομάδας μαζί με τον Λουίς Σουάρες, με στόχο να οδηγήσουν τη Σπόρτινγκ σε ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Ουκρανούς.

https://www.instagram.com/p/DfSUyqbjnMT/
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