ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: «Σημαντικό παιχνίδι» | Οι δηλώσεις του Καμαβινγκά

Ο 23χρονος μέσος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης στη συνέντευξη Τύπου κι έκανε λόγο για «σημαντικό παιχνίδι».

Οι δηλώσεις του Εντουάρντο Καμαβινγκά στη συνέντευξη Τύπου:

Στην αρχική του τοποθέτηση, είπε: «Πρώτα απ’ όλα θέλω να στείλω μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένεια του Ντε Μιγκέλις. Θελω να στείλουμε την αγάπη μας ως σύλλογος στην οικογένειά του γι’ αυτό το θλιβερό γεγονός».

Για το πώς νιώθει η Ρεάλ τώρα που παίζει με την ΑΕΚ: «Κάθε ματς έχει την ιστορία του. Πρέπει να συνεχίσουμε τον δρόμο μας. Το ματς αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να συνεχίσουμε με πίστη για τις νίκες που θα έρθουν».

Για το αν παίζει στο κέντρο φέτος η Ρεάλ: «Ο Σίλβα είναι πολύ σημαντικός παίκτης. Κρατά κατοχή. Δίνει στήριξη στην κυκλοφορία. Χρειαζόμασταν ένα τέτοιο παίκτη. Εχουμε κερδίσει 6 συνεχόμενα ματς. Είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Έχει συμβάλει στις νίκες».

Για το αν υπήρξαν θέματα με τον Βινίσιους. Είσαι κοντά του. Μπορεί να αποχωρήσει: «Δε νομίζω να συμβεί αυτό. Είναι οπαδός της Ρεάλ από παιδί. Δε νομίζω να θέλει να φύγει».

Για το πώς νιώθει τους τελευταίους μήνες στη Ρεάλ: «Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι υπήρξε δύσκολη στιγμή. Δεν είχα βιώσει τέτοιες στιγμές. Πάντα μετά τα αρνητικά μπορείς να μάθεις. Εχω σκεφτεί πολύ. Δούλεψα πολύ το καλοκαίρι. Έχω μεγαλύτερη πειθαρχία απ’ ότι πριν. Δουλεύω νύχτα μέρα. Θέλω να βελτιώσω καλά πράγματα. Ένα από τα πρώτα πράγματι που συζήτησα με τον προπονητή, είναι ότι με εμπιστεύεται».

Για το αν νιώθει δικαιωμένος για τις τελικές πάσες του σε μεγάλα γκολ της Ρεάλ τελευταία: «Δεν τα σκέφτομαι. Το καλοκαίρι το σκέφτηκα, όχι τώρα. Δεν είναι… ρεβάνς. Η «αόρατη» δουλειά βγαίνει στο γήπεδο. Αυτό που έγινε στο Καμπ Νου θέλω να συνεχίσω να τα κάνω και σε άλλα παιχνίδια».

Για το τι έχει αλλάξει στην Πέμπτη του σεζόν στη Ρεάλ Μαδρίτης: «Πήγα στο σχολείο κατ’ αρχάς. Ένα διαφορετικό σχολείο. Θέλω να δουλεύω πράγματα διανοητικά για το χαρακτήρα μου. Και για το σώμα μου κάνω πολλή δουλειά στο γυμναστήριο. Νιώθω πιο ώριμος»

Για το τι τον έχει εκπλήξει στον Μουρίνιο, με δεδομένο ότι στα 23 του εχει δουλέψει με Ζιντάν, Αντσελότι, Μουρίνιο: «Είναι πιο συμπαθής απ’ ότι πιστεύουν οι άνθρωποι. Είναι ένας θρύλος. Μαθαίνω κάθε μέρα για να βελτιώσω την εικόνα μου ως άνθρωπος και ποδοσφαιριστής, δίπλα του».

Για το ποιές είναι οι σχέσεις στα αποδυτήρια φέτος: «Πάντα είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Ισως εσείς οι δημοσιογράφοι όταν τα αποτελέσματα δεν είναι καλά, λέτε ότι είναι δύσκολα στα αποδυτήρια. Πριν νομίζατε ότι ήταν άσχημα και τώρα καλά».

Για την κριτική που δέχθηκε πέρσι κυρίως μετά το ματς με την Μπάγερν Μονάχου και το καλοκαίρι και πώς το αντιμετώπισε: «Το πρώτο πράγμα είναι να μην ακούω τι λένε οι δημοσιογράφοι. Εχω ακούσει άσχημα πράγματα. Αν ακούσω πράγματα για την οικογένειά μου μπορεί να με επηρεάσει. Όχι για μένα. Αυτό δεν με πληγώνει. Ενας παίκτης πρέπει να βελτιώνεται. Αυτό έκανα το καλοκαίρι. Να αφοσιωθώ στη δουλειά και όχι στις κριτικές»