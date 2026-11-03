Φρόιλερ: «Δεν υπάρχει χαλάρωση - Είμαστε ο Ολυμπιακός και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε»

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Βρετάνη για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν τη Ρεν στο «Roazhon Park», με στόχο το 4/4 και το αποφασιστικό βήμα για την οκτάδα της διοργάνωσης.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα, ο Ρέμο Φρόιλερ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ετοιμότητας, τονίζοντας πως η ομάδα έχει τη σωστή νοοτροπία για να αφήσει πίσω την εμφάνιση με την Κηφισιά.

Παράλληλα, ο Ελβετός μέσος εξέφρασε την επιθυμία του να συνεχίσει να μοιράζει ασίστ, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά τους φιλάθλους της ομάδας που ταξίδεψαν στη Γαλλία παρά τις αλλαγές στην ημερομηνία και την ώρα του αγώνα.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του Ελβετού χαφ:

Για τις τρεις νίκες στα πρώτα ματς και αν αυτό μπορεί να δώσει χαλαρότητα: «Όχι, σε καμία περίπτωση. Το χειρότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Έχουμε τη σωστή νοοτροπία και θα το δείτε αύριο. Δεν υπάρχει χαλάρωση».

Για τις ασίστ του και αν σκοπεύει να σπάσει το ρεκόρ του: «Το ελπίζω, να συνεχίσω έτσι. Δεν με πειράζει να δίνω περισσότερες ασίστ αντί για γκολ, θέλω να βοηθάω την ομάδα μου. Δεν με πειράζει ο τρόπος».

Για τον κόσμο της ομάδας: «Τους ευχαριστώ γιατί δεν ήταν εύκολο να έρθουν μετά τις αλλαγές σε ημερομηνία και ώρα. Να αλλάξουν τα πάντα για να ταξιδέψουν. Αύριο παίζουμε απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο. Όμως είμαστε Ολυμπιακός και θα προσπαθήσουμε να τους κερδίσουμε».

Για το τι χρειάζεται αύριο αλλά και για να προχωρήσει στο Europa League ο Ολυμπιακός: «Έχουμε την ποιότητα για να προχωρήσουμε στο Europa League. Το γεγονός πως έχουμε τρεις νίκες το δείχνει αυτό. Γνωρίζουμε πως είναι δύσκολο το αυριανό παιχνίδι αλλά και το πρόγραμμα. Ξέρουμε πως με την Κηφισιά δεν παίξαμε καλά. Αύριο να δείξουμε την ποιότητά μας και να κερδίσουμε».