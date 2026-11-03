Ρεν - Ολυμπιακός: Πάνοπλος στην Γαλλία - Οι επιλογές του Αλγκουαθίλ
Χωρίς κάποιο απρόοπτο ή απουσία της τελευταίας στιγμής αναχωρεί την Τρίτη (03/11) ο Ολυμπιακός για τη Γαλλία και το ματς της Τετάρτης (04/11) με τη Ρεν.
Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την εν Ελλάδι προετοιμασία τους και το πρωί της Τρίτης (03/11) βρέθηκαν στο «Ελ. Βενιζέλος» προκειμένου να... πετάξουν για την Γαλλία και την πόλη της Ρεν, όπου την Τετάρτη (04/11) θα αντιμετωπίσουν την τοπική ομάδα για τη League Phase του Europa League.
Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ανακοίνωσε τους... εκλεκτούς του για το ματς με την γαλλική ομάδα και βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μην αντιμετωπίζει κάποια απουσία της τελευταίας στιγμής. Έτσι, στην Αθήνα έμειναν μόνο οι παίκτες που είναι εκτός λίστας, ήτοι οι Μπάλσα Πόποβιτς, Ζοέλ Ρόκα, Λορένζο Σιπιόνι, Κλέιτον, Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Γιουσούφ Γιαζίτσι.
Συγκεκριμένα, στην αποστολή του Ολυμπιακού μετέχουν οι: Ορτέγκα, Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Τουφάκης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες.