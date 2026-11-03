Ρεν - Ολυμπιακός: Πάνοπλος στην Γαλλία - Οι επιλογές του Αλγκουαθίλ

Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την εν Ελλάδι προετοιμασία τους και το πρωί της Τρίτης (03/11) βρέθηκαν στο «Ελ. Βενιζέλος» προκειμένου να... πετάξουν για την Γαλλία και την πόλη της Ρεν, όπου την Τετάρτη (04/11) θα αντιμετωπίσουν την τοπική ομάδα για τη League Phase του Europa League.

Photo 1/8 Ο Κώστας Φορτούνης Πηγή: Eurokinissi Photo 2/8 Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ Πηγή: Eurokinissi Photo 3/8 Ο Λίον Μπέιλι Πηγή: Eurokinissi Photo 4/8 Ο Γκουστάβο Πουέρτα Πηγή: Eurokinissi Photo 5/8 Ο Τσικίνιο Πηγή: Eurokinissi Photo 6/8 Ο Στέφαν Ορτέγκα Πηγή: Eurokinissi Photo 7/8 Ο Παναγιώτης Ρέτσος Πηγή: Eurokinissi Photo 8/8 Ο Μανώλης Σάλιακας Πηγή: Eurokinissi

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ανακοίνωσε τους... εκλεκτούς του για το ματς με την γαλλική ομάδα και βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μην αντιμετωπίζει κάποια απουσία της τελευταίας στιγμής. Έτσι, στην Αθήνα έμειναν μόνο οι παίκτες που είναι εκτός λίστας, ήτοι οι Μπάλσα Πόποβιτς, Ζοέλ Ρόκα, Λορένζο Σιπιόνι, Κλέιτον, Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Γιουσούφ Γιαζίτσι.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή του Ολυμπιακού μετέχουν οι: Ορτέγκα, Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Τουφάκης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες.