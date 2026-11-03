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ΑΕΚ: Χωρίς Σκορδίλη στην Ουγγαρία για το ματς με τη Φάλκο - Επιστρέφουν Νόλεϊ και Ουίλιαμς

Δύο απουσίες θα έχει η AEK στην 3η αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων του BCL, με τον Γάιο Σκορδίλη να μένει εκτός λόγω ενοχλήσεων και τους Λάντερς Νόλεϊ και Ντέρικ Ουίλιαμς να επιστρέφουν στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα.

ΑΕΚ: Χωρίς Σκορδίλη στην Ουγγαρία για το ματς με τη Φάλκο - Επιστρέφουν Νόλεϊ και Ουίλιαμς
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Με δύο απουσίες ταξιδεύει η ΑΕΚ στην Ουγγαρία για την αναμέτρηση της Τετάρτης (04/11) απέναντι στη Φάλκο, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της πρώτης φάσης των ομίλων του Basketball Champions League.

Εκτός αποστολής έμεινε ο Γάιος Σκορδίλης, ο οποίος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο, ενώ δεν υπολογίζεται ούτε ο Τομά Ερτέλ, που εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από θλάση.

Στον αντίποδα, ο Ντράγκαν Σάκοτα θα έχει στη διάθεσή του τους Λάντερς Νόλεϊ και Ντέρικ Ουίλιαμς. Οι δύο παίκτες απουσίασαν από το παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου απέναντι στους Vikos Φalcons στα Ιωάννινα. Ο πρώτος λόγω συμπτωμάτων γαστρεντερίτιδας, ενώ ο δεύτερος είχε τεθεί εκτός για πειθαρχικό παράπτωμα.

Η ΑΕΚ ταξιδεύει στην Ουγγαρία έχοντας ως στόχο την επιστροφή στις νίκες, μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα από την Αντβέρπ. Η Ένωση χρειάζεται το θετικό αποτέλεσμα, προκειμένου να διατηρήσει τον έλεγχο της κατάστασης στον όμιλό της και να αποφύγει περιπέτειες αναφορικά με την πρόκριση.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη ομάδα κάθε ομίλου εξασφαλίζει απευθείας την παρουσία της στο Top 16, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν στη δεύτερη και την τρίτη θέση θα διεκδικήσουν την πρόκριση μέσω των playoffs.

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