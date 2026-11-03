· Παναθηναϊκός · Ρεάλ Μαδρίτης

Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτοί θα «σφυρίξουν» το μεγάλο ντέρμπι

Η Euroleague ανακοίνωσε πως οι  Ίλια Μπελόσεβιτς, Εμίν Μογκούλκοτς και Τομά Μπισουέλ θα διευθύνουν τον μεγάλο αγώνα της 10ης αγωνιστικής.

Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτοί θα «σφυρίξουν» το μεγάλο ντέρμπι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για τη Μαδρίτη αναχωρεί το απόγευμα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει μετά την εκτός έδρας ήττα από την Εφές να επιστρέψει στις νίκες με ένα… εμφατικό διπλό.

Το παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής, μεταξύ Ρεάλ και Παναθηναϊκού ορίστηκαν να το διευθύνουν οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία) και Τομά Μπισουέλ (Γαλλία).

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής

Τετάρτη 4/11

Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός (21:45)

Πέμπτη 5/11

Αναντολού Εφές – Παρί (19:15)

Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια (20:00)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα (20:00)

Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου (21:00)

Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια (21:30)

Παρασκευή 6/11

Μπεσίκτας-Ζάλγκιρις Κάουνας (19:00)

Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας (21:15)

Βίρτους Μπολόνια-Ντουμπάι (21:30)

Παρτίζαν-Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:45)

COMMENTS
LATEST NEWS
10:40 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Χωρίς Σκορδίλη στην Ουγγαρία για το ματς με τη Φάλκο - Επιστρέφουν Νόλεϊ και Ουίλιαμς

10:25 MVP

Η Acura NSX του Tony Stark βγαίνει στο σφυρί και κάθε fan της Marvel τη θέλει στο γκαράζ του

10:13 BET ON

ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης με ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

10:12 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτοί θα «σφυρίξουν» το μεγάλο ντέρμπι

09:59 OPINION

Μίκρυνε αντί να μεγαλώσει, ε coach;

09:59 NBA

NBA: Άρπαξε από τον λαιμό τον Μπρουκς ο Γκριν, αφού πρώτα είχε πετάξει στο παρκέ τον Μάλουαχ

09:41 EUROPA LEAGUE

Ρεν - Ολυμπιακός: Πάνοπλος στην Γαλλία - Οι επιλογές του Αλγκουαθίλ

09:34 ΜΠΑΣΚΕΤ

FIBA Europe Cup: Για το απόλυτο η Μύκονος και την αντίδραση ο Κολοσσός

09:20 NBA

Λος Άντζελες Λέικερς - Μαϊάμι Χιτ 138-117: Τα Highlights από την εύκολη νίκη των Λέικερς

09:12 NBA

NBA: Μεγάλες νίκες για Ρόκετς, Σπερς και Σίξερς - Πρώτη ήττα για Γκρίζλις - Τα αποτελέσματα

08:58 ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρεμιέρα κόντρα στον Τίεν στο Paris Masters - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

08:44 SUPER LEAGUE

Κορόνα: «Μάχη για τον τίτλο στη Super League, θα τα δώσει όλα με τη Ρεάλ η ΑΕΚ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας