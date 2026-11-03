Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτοί θα «σφυρίξουν» το μεγάλο ντέρμπι

Για τη Μαδρίτη αναχωρεί το απόγευμα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει μετά την εκτός έδρας ήττα από την Εφές να επιστρέψει στις νίκες με ένα… εμφατικό διπλό.

Το παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής, μεταξύ Ρεάλ και Παναθηναϊκού ορίστηκαν να το διευθύνουν οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία) και Τομά Μπισουέλ (Γαλλία).

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής

Τετάρτη 4/11

Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός (21:45)

Πέμπτη 5/11

Αναντολού Εφές – Παρί (19:15)

Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια (20:00)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα (20:00)

Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου (21:00)

Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια (21:30)

Παρασκευή 6/11

Μπεσίκτας-Ζάλγκιρις Κάουνας (19:00)

Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας (21:15)

Βίρτους Μπολόνια-Ντουμπάι (21:30)

Παρτίζαν-Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:45)