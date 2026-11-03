FIBA Europe Cup: Για το απόλυτο η Μύκονος και την αντίδραση ο Κολοσσός

Στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις επιστρέφουν η Μύκονος Betsson και ο Κολοσσός Ρόδου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την Οραντέα και τη Ρίλσκι Σπορτίστ αντίστοιχα, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup. Αμφότερες οι ομάδες θέλουν να αφήσουν πίσω τους τα αρνητικά αποτελέσματα στο ελληνικό πρωτάθλημα και να επιστρέψουν στις επιτυχίες. Το τζάμπολ και των δύο αναμετρήσεων είναι προγραμματισμένο για τις 19:00, με τηλεοπτική μετάδοση από το ΣΠΟΡ FM TV.

Στην Άνω Μερά, η Μύκονος Betsson έχει την ευκαιρία να συνεχίσει την εξαιρετική παρουσία της στη διοργάνωση. Το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου βρίσκεται στην πρώτη θέση του όγδοου ομίλου, έχοντας το απόλυτο των τεσσάρων νικών σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Οι νησιώτες έχουν ξεπεράσει τα εμπόδια των Νέφτσι, Φρίμπουργκ, Λοκομοτίβ Πλόβντιβ και Ρίγα, με πιο πρόσφατη επιτυχία το σπουδαίο εκτός έδρας 91-88 στη Λετονία.

Αυτή τη φορά, απέναντί τους θα βρεθεί η Οραντέα, η οποία έχει απολογισμό 3-1 και διεκδικεί επίσης την κορυφή του ομίλου, γεγονός που δίνει ιδιαίτερη σημασία στη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Στον αντίποδα, η Μύκονος προέρχεται από αρνητικό αποτέλεσμα στη Stoiximan GBL, καθώς γνώρισε εντός έδρας ήττα με 73-59 από τη Δόξα Λευκάδας, υποχωρώντας στο 1-4.

Όσον αφορά την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή των Καββαδά και Φάντεμπεργκ. Ο πρώτος δεν είχε αγωνιστεί στην προηγούμενη αναμέτρηση, ενώ ο δεύτερος αναγκάστηκε να αποχωρήσει κατά τη διάρκειά της, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα.

Την ίδια ώρα, ο Κολοσσός Ρόδου έχει δύσκολη αποστολή στη Βουλγαρία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρίλσκι Σπορτίστ, αναζητώντας την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα. Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη μετρά δύο νίκες και ισάριθμες ήττες στον τρίτο όμιλο του FIBA Europe Cup.

Οι Ροδίτες ξεκίνησαν με επιτυχίες απέναντι στην Κραϊόβα και τη Γκέντσε, ωστόσο στη συνέχεια γνώρισαν δύο διαδοχικές ήττες στις λεπτομέρειες, από τη Σπόρτινγκ και την Ερόκσπορ, με το ίδιο σκορ (71-69).

Ο Κολοσσός θέλει να βγάλει αντίδραση και μετά την ήττα από την Καρδίτσα με 81-65 για τη Stoiximan GBL, αποτέλεσμα που διαμόρφωσε το ρεκόρ του στο ελληνικό πρωτάθλημα στο 2-3.

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά νέα, ο Άρης Λυκογιάννης έχει στη διάθεσή του σχεδόν όλους τους παίκτες του, με μοναδική εξαίρεση τον Γιάννη Ευσταθιάδη. Ο Έλληνας παίκτης εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα τις τελευταίες εβδομάδες.