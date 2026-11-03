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Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Αυτός σφυρίζει τη «μάχη» στο ΟΑΚΑ για το Conference League

Τον διαιτητή που θα διευθύνει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας την Πέμπτη, για το Conference League, ανακοίνωσε η UEFA, επιλέγοντας τον Μοχάμεντ Αλ-Χακίμ.

Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Αυτός σφυρίζει τη «μάχη» στο ΟΑΚΑ για το Conference League
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Ο Σουηδός ρέφερι, ο οποίος γεννήθηκε στο Ιράκ και μετακόμισε στην σκανδιναβική χώρα σε ηλικία οκτώ ετών, έχει βρεθεί δύο φορές στο παρελθόν στον δρόμο του «τριφυλλιού», σε αναμετρήσεις για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, στις 14 Ιανουαρίου 2024 ήταν ο διαιτητής του ντέρμπι ΑΕΚ - Παναθηναϊκός, που ολοκληρώθηκε με σκορ 2-2, ενώ στις 28 Φεβρουαρίου της ίδιας χρονιάς είχε διευθύνει την αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Άρης, με τους «πράσινους» να επικρατούν με 2-0.

Τη φετινή σεζόν έχει ήδη διευθύνει δύο ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Πρόκειται για το Αραράτ - Σπάρτα Πράγας 1-4 για το Europa League, αλλά και το Σιόν - Άγιαξ 2-4, στο πλαίσιο των προκριματικών του Conference League.

Στο πλευρό του Αλ-Χακίμ θα βρίσκονται οι συμπατριώτες του Μεχμέτ Τσουλούμ και Φρέντρικ Κλάιβερ, οι οποίοι θα είναι οι δύο βοηθοί. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Γιόακιμ Σαρς, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Πολωνοί Πάβελ Μάλετς και Κόρνελ Πάζκιεβιτς.

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