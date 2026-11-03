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Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ: Ο Μάιτσεφς θα είναι ο «άρχοντας» στο ματς του Europa League

Τον διαιτητή που θα διευθύνει την αναμέτρηση του ΟΦΗ με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, την Πέμπτη (05/11), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ανακοίνωσε η UEFA.

Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ: Ο Μάιτσεφς θα είναι ο «άρχοντας» στο ματς του Europa League
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Η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία επέλεξε τον Λετονό Έντγκαρς Μάιτσεφς για το παιχνίδι των Κρητικών με την ισραηλινή ομάδα, το οποίο θα διεξαχθεί στο Βουκουρέστι με ώρα έναρξης τις 22:00.

Ο 34χρονος διαιτητής θα έχει ως βοηθούς τους συμπατριώτες του Μάρτινς Σβιπστς και Ντένις Σεβτσένκο, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Αλεξάντρς Ανουφρίγιεφς.

Στο VAR θα βρίσκεται ο Κροάτης Μάριο Ζέμπετς, με βοηθό τον Λετονό Κρίσταπς Ράτνιεκς.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μάιτσεφς έχει διευθύνει στο παρελθόν αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας Κ19. Συγκεκριμένα, στις 12 Οκτωβρίου 2018 είχε σφυρίξει το φιλικό παιχνίδι της ελληνικής ομάδας απέναντι στη Λετονία, το οποίο ολοκληρώθηκε με νίκη της χώρας μας με 2-0.

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