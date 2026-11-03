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ΑΕΚ – Ρεάλ Μ.: Με προβλήματα η τελευταία προπόνηση της «βασίλισσας» | Τίμησε τη μνήμη του Ντε Μιγκέλ

Με προβλήματα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ρεάλ Μαδρίτης, ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena, καθώς εκτός από την τελευταία προπόνηση έμειναν οι Ραούλ Ασένθιο και Ροντρίγκο – Ενός λεπτού σιγή κράτησαν οι Μαδριλένοι στη μνήμη του αδικοχαμένου Χεσούς Ντε Μιγκέλ.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ – Ρεάλ Μ.: Με προβλήματα η τελευταία προπόνηση της «βασίλισσας» | Τίμησε τη μνήμη του Ντε Μιγκέλ
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Η μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση συνεχίζεται για την ΑΕΚ, η οποία το βράδυ της Τετάρτης (4/11, 19:45) υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Allwyn Arena, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Οι Μαδριλένοι πραγματοποίησαν το πρωί της Τρίτης (3/11) την τελευταία τους προπόνηση πριν από το ταξίδι στην Αθήνα, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να έχει δύο ζητήματα να διαχειριστεί αναφορικά με την κατάσταση των ποδοσφαιριστών του.

Συγκεκριμένα, ο Ραούλ Ασένθιο δεν ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα της ομάδας, καθώς προπονήθηκε ατομικά, με την κατάστασή του να παραμένει υπό παρακολούθηση ενόψει της αναμέτρησης με την Ένωση. Από την άλλη, ο Ροντρίγκο ήταν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που δεν έδωσε το «παρών» στην τελευταία προπόνηση των «μερένχες».

Την ίδια στιγμή, ο Πορτογάλος τεχνικός προσανατολίζεται σε εκτεταμένο rotation για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Όπως αναφέρει η «Defensa Central», ο Μουρίνιο αποκάλυψε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε τρεις ή τέσσερις αλλαγές στο αρχικό σχήμα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι ένας από τους ποδοσφαιριστές που αναμένεται να πάρουν ανάσες είναι ο Ορελιέν Τσουαμενί.

Τίμησαν τη μνήμη του Χεσούς Ντε Μιγκέλ

Η τελευταία προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε με έναν ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά τρόπο, καθώς τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Χεσούς Ντε Μιγκέλ, ο θάνατος του οποίου έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη στο ισπανικό ποδόσφαιρο.

Η Τενερίφη ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης (3/11) ότι ο 30χρονος ποδοσφαιριστής της έφυγε από τη ζωή, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Ανδόρα. Ο επιθετικός είχε συγκρουστεί με σφοδρότητα με τον αντίπαλο τερματοφύλακα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να νοσηλευτεί. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Παράλληλα, ο σύλλογος της Μαδρίτης εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει: «Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο πρόεδρός της και το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζουν τη βαθιά τους λύπη για τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ, παίκτη της Τενερίφης. Η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί να εκφράσει τα συλλυπητήριά της και τη συμπαράστασή της στην οικογένειά του, τους συμπαίκτες του, την ομάδα του και όλους τους αγαπημένους του. Ο Χεσούς ντε Μιγκέλ απεβίωσε σε ηλικία 30 ετών. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

https://www.instagram.com/p/DfRp3VZuxXA/

Πατάει για Αθήνα

Μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας προπόνησης, η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης αναχώρησε για την Ελλάδα. Όπως έχει γίνει γνωστό, η «βασίλισσα» δεν θα προπονηθεί στην Allwyn Arena, όπου το «παρών» θα δώσει μόνο ο Ζοσέ Μουρίνιο κι ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας για την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Η τελευταία είναι προγραμματισμένη για τις 18:30.

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