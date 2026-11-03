«Πρόταση Παναθηναϊκού για Αλιού Ντιαρά»

Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει μεγάλη κουβέντα αναφορικά με το αν ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κινηθεί στο μεταγραφικό παζάρι για την απόκτηση παίκτη στη θέση «5», με το όνομα του Αλιού Ντιαρά να είναι στο προσκήνιο.

Ο σέντερ της Βίρτους κάνει μια εξαιρετική σεζόν, μέχρι στιγμής και σύμφωνα με το ιταλικό backdoor podcast, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε πρόταση για την απόκτησή του.

Ο παίκτης της Μπολόνια μετράει φέτος 11,6 πόντους (68,5% στα δίποντα, 69,8% στις βολές), 7 ριμπάουντ και 2,1 τάπες με 18,1 στην αξιολόγηση σε 19:11 λεπτά συμμετοχής μέσο όρο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι «πράσινοι» φέρεται να προσέφεραν 450.000 ευρώ ως buy out για τον ύψους 2,06μ σέντερ από το Μάλι, αλλά η απάντηση που εισέπραξαν ήταν αρνητική. Στην περίπτωση που ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται όντως, θα πρέπει να φτάσει το buy out στο 1εκ. ευρώ, προκειμένου η Βίρτους να πει το «ναι».