Με τη νέα Xiaomi TV X Mini LED Series, κάθε ματς παίζεται στο… σαλόνι μας

Είναι εκείνες οι μέρες που φροντίζουμε να έχουμε τελειώσει έγκαιρα τις δουλειές μας και δίνουμε ραντεβού με την παρέα σε κάποιο σπίτι για να δούμε έναν αγώνα. Μπορεί να είναι ένα ματς της ομάδας μας στο μπάσκετ, μπορεί να είναι ένα ποδοσφαιρικό ντέρμπι, δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι θέλουμε να ζήσουμε μαζί με την παρέα μας έναν αγώνα σαν να είμαστε στο γήπεδο.

Αυτό προϋποθέτει κάτι βέβαια! Να υπάρχει στο «στρατηγείο» μας, δηλαδή στο σαλόνι, η κατάλληλη τηλεόραση: Εκείνη που μπορεί να «πιάνει» όλες τις φάσεις, ακόμα και τις γρήγορες, την ένταση και όλη την ατμόσφαιρα που επικρατεί στο γήπεδο. Αυτά έχουν σημασία σε κάθε μετάδοση, πόσο μάλλον όταν ένα παιχνίδι κρίνεται στα τελευταία λεπτά και κανείς δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του από την οθόνη.

Εικόνα και ήχος για να ζούμε στο full κάθε αγώνα

Από μια γρήγορη επίθεση μέχρι το replay μιας αμφισβητούμενης φάσης, η εικόνα είναι αυτή που μας επιτρέπει να παρακολουθούμε την εξέλιξη του αγώνα και να βλέπουμε καθαρά ό,τι συμβαίνει σε ένα ματς. Γι’ αυτό και η ποιότητά της αποτελεί βασικό κριτήριο όταν αναζητάμε εκείνη την τηλεόραση που θα φέρει όλη τη δράση από το γήπεδο στο… σαλόνι μας. Όπου τηλεόραση, βάλε τη νέα «Xiaomi TV X Mini LED Series», η οποία περιλαμβάνει τέσσερις επιλογές για να χωράει από ένα μικρό καθιστικό μέχρι ένα μεγάλο σαλόνι (Xiaomi TV X Mini LED 75'', Xiaomi TV X Mini LED 65'', Xiaomi TV X Mini LED 55'' και Xiaomi TV X Mini LED 43'').

Στη νέα σειρά της Xiaomi, η προηγμένη τεχνολογία QD Mini-LED σε ανάλυση 4Κ, σε συνδυασμό με το HDR10+ και τον έξυπνο έλεγχο οπίσθιου φωτισμού (Local Dimming), προσφέρει αυτού του είδους τη φωτεινότητα και την αντίθεση με βαθιές σκιές που χρειαζόμαστε για να απολαύσουμε έναν αγώνα. Το Game Boost Mode στα 120Hz* ανανεώνει την εικόνα γρήγορα, χωρίς κανένα κόλλημα, και φροντίζει να είναι πεντακάθαρη για να απογειώσει την εμπειρία θέασης ενός αγώνα (και gaming, κάτι πολύ σημαντικό για όσους πιάνουμε λιγότερο ή περισσότερο συχνά μια κονσόλα).

Τι είναι εξίσου σημαντικό όταν βλέπουμε έναν αγώνα; Ο ήχος, φυσικά: Η περιγραφή του speaker, τα συνθήματα της εξέδρας και οι αντιδράσεις των φιλάθλων μάς μεταφέρουν και αυτά την ατμόσφαιρα ενός αγώνα. Σκέψου πόσο διαφορετική θα ήταν η εμπειρία ενός ματς χωρίς να ακούμε τον παλμό του γηπέδου… Η Xiaomi TV X Mini LED Series υποστηρίζει Dolby Audio και DTS:X μέσα από έως 4 στερεοφωνικά ηχεία, με αποτέλεσμα να ακούμε όσα συμβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο σαν να βρισκόμαστε εκεί και όχι στο σαλόνι μας.

Όλα παίζουν στη μεγάλη οθόνη

Βέβαια, όσοι αγαπάμε τα σπορ ξέρουμε ότι πάντα υπάρχει κάτι να δούμε πέρα από τους αγώνες: Αθλητικές εκπομπές, σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ, you name it. Ό,τι και αν είναι αυτό το «κάτι», το μόνο σίγουρο είναι ότι προτιμάμε να το βλέπουμε στην τηλεόραση και όχι στο κινητό μας.

Η Xiaomi TV X Mini LED Series έχει φροντίσει για όλα καθώς συνδέεται με το Google TV για να συγκεντρώσει σε μία οθόνη περισσότερες από 10.000 εφαρμογές που καλύπτουν όλες τις προτιμήσεις. Και επειδή πολλές φορές μπορεί να μην έχουμε τον χρόνο να ανατρέξουμε στη βιβλιοθήκη για να βρούμε το πρόγραμμα που μας ενδιαφέρει, χρησιμοποιούμε το Google Assistant για να αναζητήσουμε εύκολα, με φωνητικές εντολές, ό,τι μας ενδιαφέρει, ενώ με το Google Cast μπορούμε να προβάλλουμε ασύρματα το περιεχόμενο του κινητού μας στη μεγάλη οθόνη.

Όπως κατάλαβες, η Xiaomi TV X Mini LED Series είναι από μόνη της ο καλύτερος λόγος για να απολαμβάνουμε στο σπίτι κάθε αγώνα (και όχι μόνο) που μας ενδιαφέρει. Χρειαζόμαστε κάτι άλλο όταν μπορούμε να απολαμβάνουμε την ατμόσφαιρα ενός ματς σαν να είμαστε στο γήπεδο, χωρίς να αποχωριστούμε την άνεση του καναπέ μας;

* Διατίθεται σε συγκεκριμένα μοντέλα της Xiaomi TV X Mini LED Series

Όλα τα νέα προϊόντα της Xiaomi είναι διαθέσιμα στα Xiaomi Store σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, στο mistore-greece.gr και σε όλα τα επίσημα σημεία πώλησης.