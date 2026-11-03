Χωρίς Μήτρου-Λονγκ κόντρα στη Ρόμα ο ΠΑΟΚ - Η δωδεκάδα του Τρινκιέρι

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο «Παλατάκι» την Ρόμα BC για την 6η αγωνιστική του EuroCup, με τους «ασπρόμαυρους» να στοχεύουν στην επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα απέναντι σε έναν αρκετά υπολογίσιμο αντίπαλο.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ στη Θεσσαλονίκη έγινε γνωστή και η δωδεκάδα που θα διαχειριστεί στο σημερινό παιχνίδι ο Αντρέα Τρινκιέρι, με τον Ιταλό τεχνικό να μην υπολογίζει μονάχα στον Ναζ Μήτρου-Λονγκ.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του ΠΑΟΚ: ΡαϊΚουάν Γκρέι, Μπριν Ταϊρί, Τζέντι Όσμαν, Κάιλ Αλεξάντερ, Νίκος Χουγκάζ, Τρέβορ Χάτζινς, Μάρκους Φόστερ, Νίκος Περσίδης, Ντονάτας Μοτιεγιούνας, Μπεν Μουρ, Νικ Καλάθης, Νάσος Μπαζίνας.