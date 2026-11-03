· ΠΑΟΚ · Ρόμα

Χωρίς Μήτρου-Λονγκ κόντρα στη Ρόμα ο ΠΑΟΚ - Η δωδεκάδα του Τρινκιέρι

Γνωστή έγινε η δωδεκάδα του ΠΑΟΚ για τον αγώνα απέναντι στη Ρόμα στο PAOK Sports Arena για την 6η αγωνιστική του EuroCup.

Χωρίς Μήτρου-Λονγκ κόντρα στη Ρόμα ο ΠΑΟΚ - Η δωδεκάδα του Τρινκιέρι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο «Παλατάκι» την Ρόμα BC για την 6η αγωνιστική του EuroCup, με τους «ασπρόμαυρους» να στοχεύουν στην επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα απέναντι σε έναν αρκετά υπολογίσιμο αντίπαλο.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ στη Θεσσαλονίκη έγινε γνωστή και η δωδεκάδα που θα διαχειριστεί στο σημερινό παιχνίδι ο Αντρέα Τρινκιέρι, με τον Ιταλό τεχνικό να μην υπολογίζει μονάχα στον Ναζ Μήτρου-Λονγκ.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του ΠΑΟΚ: ΡαϊΚουάν Γκρέι, Μπριν Ταϊρί, Τζέντι Όσμαν, Κάιλ Αλεξάντερ, Νίκος Χουγκάζ, Τρέβορ Χάτζινς, Μάρκους Φόστερ, Νίκος Περσίδης, Ντονάτας Μοτιεγιούνας, Μπεν Μουρ, Νικ Καλάθης, Νάσος Μπαζίνας.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:42 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: «Σημαντικό παιχνίδι» | Οι δηλώσεις του Καμαβινγκά

19:40 ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE ΠΑΟΚ - Ρόμα: Η εντός έδρας αναμέτρηση του «Δικεφάλου» για το EuroCup

19:38 EUROPA LEAGUE

Αλγουαθίλ: «Ηρθαμε εδώ για το 4/4 - Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Χεσούς Ντε Μιγκέλ Αλαμέδα»

19:35 CHAMPIONS LEAGUE

LIVE: Η αναμέτρηση ανάμεσα στη Σαχτάρ και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας με βασικό τον Ιωαννίδη

19:31 EUROPA LEAGUE

Φρόιλερ: «Δεν υπάρχει χαλάρωση - Είμαστε ο Ολυμπιακός και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε»

19:25 CHAMPIONS LEAGUE

Μουρίνιο: «Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, έχει πολύ ισχυρή έδρα – Δύσκολη η ατμόσφαιρα εδώ»

19:21 EUROPA LEAGUE

ΟΦΗ: Χωρίς Αποστολάκη η αποστολή για την Χάποελ Μπερ Σεβά

19:15 ΜΠΑΣΚΕΤ

Χωρίς Μήτρου-Λονγκ κόντρα στη Ρόμα ο ΠΑΟΚ - Η δωδεκάδα του Τρινκιέρι

19:10 CHAMPIONS LEAGUE

Βασικός ο Ιωαννίδης στο παιχνίδι της Σπόρτινγκ με τη Σαχτάρ

18:55 ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ρίλσκι Σπόρτιστ - Κολοσσός Ρόδου

18:50 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Η άφιξη της «βασίλισσας» στην Αθήνα (video)

18:50 ΜΠΑΣΚΕΤ

Live Streaming: Μύκονος - Οραντέα για το FIBA Europe Cup

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας