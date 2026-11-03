Αλγουαθίλ: «Ηρθαμε εδώ για το 4/4 - Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Χεσούς Ντε Μιγκέλ Αλαμέδα»

Μετά την οριακή νίκη επί της Κηφισιάς στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός στρέφει το βλέμμα τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν τη Ρεν στη Γαλλία για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League (04/11, 17:30).

Η ομάδα του Πειραιά έχει δύσκολο έργο μπροστά της, ωστόσο θέλει να κάνει το 4/4 στη διοργάνωση, κάτι που θα της δώσει μεγάλο πλεονέκτημα για την απευθείας πρόκριση στους «16» μέσω της πρώτης οκτάδας.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα στο «Roazhon Park» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα «κλειδιά» του αυριανού, ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Χεσούς Ντε Μιγκέλ Αλαμέδα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 30 ετών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βάσκος τεχνικός:

Για το γεγονός ότι μετά τη Ρεν υπάρχει ο ΠΑΟΚ και αν αυτό παίζει ρόλο στη διαχείριση του: «Θέλω να αρχικά να ευχηθώ συλλυπητήρια στην οικογένεια του Χεσούς Ντε Μιγκέλ Αλαμέδα. Όσον αφορά την ερώτηση, εμείς έχουμε δείξει ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις.

Παίζουμε σε τρεις διοργανώσεις, κάνουμε συνεχές ροτέισον, κάνουμε αρκετές αλλαγές σε πολλά παιχνίδι και μέχρι στιγμής τα έχουμε πάει εξαιρετικά. Ελπίζουμε ότι τόσο αύριο, όσο και με τον ΠΑΟΚ θα καταφέρουμε να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα, όπως κάναμε και στα προηγούμενα παιχνίδια».

Για αν τα στοιχεία που έχει η Ρεν τον οδηγούν να δώσει πιο πολύ βάρος στην άμυνα ή στην επίθεση: «Θα δώσουμε βάρος και στα δύο. Η Ρεν είναι μία ομάδα που βάζει πολλά γκολ, αλλά παράλληλα δέχεται και αρκετά. Στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο οι απαιτήσεις είναι υψηλές και οι ομάδες διαθέτουν εξαιρετικούς αμυντικούς, κάνοντας πολύ δύσκολο το να δεχθούν γκολ.

Παράλληλα όμως, διαθέτουν τρομερούς επιθετικούς και πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός στην άμυνα σε κάθε παιχνίδι. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην Ευρώπη και το γνωρίζουμε. Αύριο ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουμε μια σπουδαία ομάδα, αλλά εμείς έχουμε έρθει για τη νίκη και το 4/4 και ελπίζουμε να το πετύχουμε».

Για το γεγονός ότι το αυριανό είναι το όγδοο σε 24 ημέρες μετά τη διακοπή και αν υπάρχει συγκεκριμένο μοτίβο σε κάθε διοργάνωση: «Δεν έχει να κάνει με τη διοργάνωση το ροτέισον. Προσεγγίζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και χρησιμοποιούμε τους ποδοσφαιριστές που θεωρούμε ότι ταιριάζουν καλύτερα σε κάθε παιχνίδι.

Για το πως είδε την ήττα της Ρεν με 5-2 από τη Νις, τα κενά που έδειξε στην άμυνα και πως θα τα εκμεταλλευτεί: «Είμαστε πολύ διαφορετική ομάδα από τη Νις. Αυτό που έχει επιβεβαιωθεί, είναι ότι η Ρεν αλλάζει πολλές φορές σύστημα. Αλλες φορές παίζει με τρεις αμυντικούς, άλλες με τέσσερις, αλλά με όλα τα σχήματα έχει δεχθεί γκολ, αλλά αντίστοιχα με όλα τα σχήματα βρίσκει τρόπους να σκοράρει.

Εμείς θα κοιτάξουμε να βρούμε τρόπους να εκθέσουμε τις αδυναμίες της και να προσέξουμε τα ατού της, όπως φυσικά θα κάνει και εκείνη. Θα αντιμετωπίσουμε τη Ρεν με μεγάλο σεβασμό, έχοντας όμως και με μεγάλες φιλοδοξίες».