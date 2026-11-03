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ΟΦΗ: Χωρίς Αποστολάκη η αποστολή για την Χάποελ Μπερ Σεβά

Με μία σημαντική απουσία θα ταξιδέψει στη Ρουμανία ο ΟΦΗ.

ΟΦΗ: Χωρίς Αποστολάκη η αποστολή για την Χάποελ Μπερ Σεβά
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Με τον Άαρον Ισέκα να επιστρέφει στη διάθεση του Χρήστου Κόντη, ο ΟΦΗ ολοκληρώνει την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Χάποελ Μπερ Σεβά (5/11, 22:00), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, η οποία θα διεξαχθεί στη Ρουμανία.

Ο επιθετικός των Κρητικών ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και υπολογίζεται κανονικά από τον προπονητή του για το απαιτητικό παιχνίδι.

Αντίθετα, εκτός πλάνων βρίσκεται ο Γιάννης Αποστολάκης, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη γαστροκνημία και θα υποβληθεί σε νέα αξιολόγηση της κατάστασής του.

Παράλληλα, στο Ηράκλειο θα παραμείνουν οι τραυματίες Χριστογεώργος, που συνεχίζει τη θεραπεία του, Χνάρης, Μαρινάκης, Ρομάνο και Λαγουδάκης.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Ισέκα, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο.

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