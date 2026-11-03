Χωρίς προβλήματα κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας ο Ηρακλής

Με μοναδικό στόχο την επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα, ο Ηρακλής φιλοξενεί στο Ιβανώφειο (04/11, 19:30) την ΑΕΚ Λάρνακας, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup.

Οι «κυανόλευκοι» ολοκλήρωσαν τη μεσημεριανή τους προπόνηση την Τρίτη (03/11) στο Ιβανώφειο χωρίς να αντιμετωπίζουν αγωνιστικά προβλήματα, ενώ η προετοιμασία τους θα ολοκληρωθεί με το καθιερωμένο πρωινό χαλάρωμα (shootaround) την ημέρα του αγώνα.

Ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με την πρωταθλήτρια Κύπρου, ο συνεργάτης του Ζόραν Λούκιτς, Σταύρος Ευγενειάδης, υπογράμμισε την ποιότητα των φιλοξενούμενων αλλά και τη σημασία της νίκης για τη συνέχεια.

«Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα, η βαθμολογική θέση της οποίας στον όμιλο (τρεις νίκες-μία ήττα) δείχνει την ποιότητά της, κάτι που διαπιστώσαμε και στο φιλικό προετοιμασίας που δώσαμε στο γήπεδό μας.

Στόχος μας είναι να δείξουμε την απαραίτητη πνευματική και σωματική ετοιμότητα για να έρθει η νίκη, η οποία θα μας δώσει τόσο ψυχολογική όσο και βαθμολογική ώθηση για τη συνέχεια της σεζόν».